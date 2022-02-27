Тверичанка Наталья Непряева завоевала серебро в классической «разделке» на 10 км на Кубке мира

Наталья Непряева завоевала серебро в классической «разделке» на 10 км на Кубке мира, победила Йохауг. Фото: Instagram/Наталья Непряева

Олимпийская чемпионка уроженка Твери Наталья Непряева стала серебряным призером гонки на 10 км классическим стилем с раздельным стартом, которая прошла сегодня, 27 февраля, на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти.

Всего 1,2 секунды уступила тверичанка норвежке Терезе Йохауг. Бронза у хозяйки лыжни Кристы Пармакоски, показавшей время на 16,5 секунд медленнее норвежской лыжницы.

Нынешний сезон мега-успешен для Натальи Непряевой. Вспомним лишь победу на Тур Де Ски и три медали разной пробы на минувшей Олимпиаде: в женском командном спринте Наталья Непряева выиграла бронзу, в эстафете 4х5 км - золото, в скиатлоне - серебро.