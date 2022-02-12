Первый тренер Натальи Непряевой из Твери поздравил лыжницу с победой на Олимпиаде-2022

Наталья Непряева выиграла "золото" в лыжной эстафете Фото: Альберт БОЙКОВ

Лыжница из Твери Наталья Непряева выиграла "золото" в лыжной эстафете на Олимпиаде-2022. Гонка состоялась 12 февраля.

Сразу после финиша «КП»-Тверь» дозвонилась до первого тренера Натальи Непряевой Александра Смирнова.

- Смотрел по телефону - очень «валидольно», нравится, что они грамотного по этапам расставили наших спортсменов. Каждая на своем этапе проявила мужество и свои волевые качества. Я сейчас на «Лыжне России» в Тверской области, тут все болели за Наташу, - сказал Алексанр Смирнов.

На старт в четверке спортсменок Наталья Непряева вышла вместе с Татьяной Сориной, Вероникой Степановой, Юлией Ступак.

Поздравляем спортсменок с заслуженной победой!

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