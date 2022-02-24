Строящиеся в Твери многоэтажки для переселения жителей Морозовского городка готовы на 80%

В эти дома уже этой осенью будут переселять свыше 450 семей из Морозовских казарм.
Фото: ПТО
Пресс-служба областного правительства сообщила, что 24 февраля губернатор Игорь Руденя проверил, как идет строительство домов для переселения жителей из ветшающих зданий Морозовского городка в Твери. Три многоэтажки возводят на улице Фрунзе в Заволжском районе города.
- Строительство идет в соответствии с графиком. Хочу отметить высокий уровень организации работ на самой площадке. Видим и хорошее качество: используются современные технологии, отделка, строительные материалы. По просьбам жителей Морозовского городка, как и договаривались при общении с ними, в 2022 году начнется переезд в новые квартиры, - прокомментировал итоги осмотра Игорь Руденя.
Губернатору также показали планы домов и территории.
Фото: ПТО
При этом глава региона предусмотреть места для хранения детских колясок в домах, а также установить систему видеонаблюдения для обеспечения безопасности.
Гендиректор компании-подрядчика - ООО «Специализированный застройщик «Новый город» - Максим Оводков сообщил, что многоэтажки готовы уже на 80%.
Напомним, что многоэтажки запланировано сдать в сентябре 2022 года. В каждой квартире (от одной до четырех комнат 80 вариантов планировки) предусмотрена отделка, установка электроплит и сантехники.
Возле домов благоустроят места для отдыха, сделают спортплощадку и отдельную парковку.
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Фото: ПТО
Первые жильцы смогут въехать туда этой же осенью.
В эти многоэтажки должны переселить 451 семью из аварийного жилого фонда Морозовского городка. Общая площадь под переселение составляет свыше 17 тыс. кв. метров.
Расселение жителей аварийных домов Морозовского городка - это первый этап реализации масштабного проекта реновации этого исторического комплекса. Затем там запланированы работы по реставрации. В планах - превращение обветшавшего исторического комплекса в новый, деловой, культурный и туристический центр Твери с гостиницами, бизнес-центром, спортплощадками, бассейном, культурно-выставочными пространствами. 120 тыс. кв. м отдадут под жилой комплекс. При этом власти региона обещают сохранить исторический облик Морозовского городка.
Также планируется полная реконструкция дорожной и инженерной инфраструктуры, благоустройство прилегающих территорий, набережной реки Тьмаки.
- В настоящее время проводится обследование объектов для определения окончательной стоимости проекта. Идет работа по привлечению инвесторов. правительство Тверской области приступило к ремонту и реконструкции первых объектов на территории историко-архитектурного комплекса. В текущем году будет проведён ремонт здания бассейна «Пролетарка», - уточнила пресс-служба областного правительства.
Напомним. что Морозовский городок строился при фабрике-мануфактуре в конце ХIХ - начале ХX веков. Он включает в себя десятки архитектурных сооружений из красного кирпича. Название такое поручил, так как создавался представителями знаменитой купеческой династии Морозовых.
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Фото: ПТО
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Фото: ПТО
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Фото: ПТО