Строящиеся в Твери многоэтажки для переселения жителей Морозовского городка готовы на 80%

В эти дома уже этой осенью будут переселять свыше 450 семей из Морозовских казарм. Фото: ПТО

Пресс-служба областного правительства сообщила, что 24 февраля губернатор Игорь Руденя проверил, как идет строительство домов для переселения жителей из ветшающих зданий Морозовского городка в Твери. Три многоэтажки возводят на улице Фрунзе в Заволжском районе города.

- Строительство идет в соответствии с графиком. Хочу отметить высокий уровень организации работ на самой площадке. Видим и хорошее качество: используются современные технологии, отделка, строительные материалы. По просьбам жителей Морозовского городка, как и договаривались при общении с ними, в 2022 году начнется переезд в новые квартиры, - прокомментировал итоги осмотра Игорь Руденя.

Губернатору также показали планы домов и территории. Фото: ПТО

При этом глава региона предусмотреть места для хранения детских колясок в домах, а также установить систему видеонаблюдения для обеспечения безопасности.

Гендиректор компании-подрядчика - ООО «Специализированный застройщик «Новый город» - Максим Оводков сообщил, что многоэтажки готовы уже на 80%.

Напомним, что многоэтажки запланировано сдать в сентябре 2022 года. В каждой квартире (от одной до четырех комнат 80 вариантов планировки) предусмотрена отделка, установка электроплит и сантехники.

Возле домов благоустроят места для отдыха, сделают спортплощадку и отдельную парковку.

. Фото: ПТО

Первые жильцы смогут въехать туда этой же осенью.

В эти многоэтажки должны переселить 451 семью из аварийного жилого фонда Морозовского городка. Общая площадь под переселение составляет свыше 17 тыс. кв. метров.

Расселение жителей аварийных домов Морозовского городка - это первый этап реализации масштабного проекта реновации этого исторического комплекса. Затем там запланированы работы по реставрации. В планах - превращение обветшавшего исторического комплекса в новый, деловой, культурный и туристический центр Твери с гостиницами, бизнес-центром, спортплощадками, бассейном, культурно-выставочными пространствами. 120 тыс. кв. м отдадут под жилой комплекс. При этом власти региона обещают сохранить исторический облик Морозовского городка.

Также планируется полная реконструкция дорожной и инженерной инфраструктуры, благоустройство прилегающих территорий, набережной реки Тьмаки.

- В настоящее время проводится обследование объектов для определения окончательной стоимости проекта. Идет работа по привлечению инвесторов. правительство Тверской области приступило к ремонту и реконструкции первых объектов на территории историко-архитектурного комплекса. В текущем году будет проведён ремонт здания бассейна «Пролетарка», - уточнила пресс-служба областного правительства.

Напомним. что Морозовский городок строился при фабрике-мануфактуре в конце ХIХ - начале ХX веков. Он включает в себя десятки архитектурных сооружений из красного кирпича. Название такое поручил, так как создавался представителями знаменитой купеческой династии Морозовых.

. Фото: ПТО

. Фото: ПТО