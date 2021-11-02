В Твери в домах для жителей «Морозовского городка» начали возводить девятые этажи

Кадры стройки с дрона. Фото: ПТО

В областной столице на улице Фрунзе в микрорайоне «Юность» в соответствие с графиком строят три кирпичные монолитные десятиэтажки, которые, в том числе, предназначены для переселения жителей ветхих домов «Морозовского городка». Об этом сообщило областное правительство.

- Предполагается, что дома будут сданы в третьем квартале 2022 года. После завершения строительных работ новые квартиры здесь смогут получить более 450 семей. Всего в рамках проекта возводится 26,6 тыс.квадратных метров жилья. Проект разрабатывался исключительно индивидуально. Жители будут переселены не по принципу «метр в метр», а согласно санитарным нормам, не предусмотрено квартир-студий, - уточнила подробности пресс-служба региональных властей.

В доме №1 уже делают кладку шестого этажа этажа в первой секции и пятого этажа - во второй секции. В доме №2 в первой и второй секциях уже возводятся девятые этажи. В доме №3 в первой секции - восьмой, во второй секции - девятый. Одновременно проводятся электромонтажные и штукатурные работы.

Расселение граждан из аварийных старинных казарм - это первый этап проекта реновации «Морозовского городка». На втором - благоустройство территорий, восстановление застройки исторического места. Третий этап - создание парка с детской, спортивной и фестивальной площадками, общественных зданий: ресторанного кластера, гостиницы, коливинга с сохранением архитектуры уникальных зданий. Всего - около 25 объектов различной направленности на почти 13 гектарах. По сути речь идет о городке в городе.

В реализации проекта участвуют госкорпорация ВЭБ.РФ и АО «ДОМ.РФ».

- Уверен, проект положит начало новому, современному, деловому подходу к восстановлению наших исторических памятников и знаковых мест, которым является и «Морозовский городок» в Твери, - считает губернатор Игорь Руденя.

В марте на заседании областного правительства было объявлено, что проект ориентировочно должен быть реализован до 2030 года. Как в прошлом году озвучивал губернатор, цена вопроса - 15-20 млрд рублей.

Графика ПТО

СПРАВКА КП

Морозовский городок - это один из наиболее интересных прифабричных комплексов Центральной России рубежа ХIХ-ХX веков. Он включает более 50 фабрик, казарм (из красного кирпича) и других построек.

Квартал создавали представители купеческой династии Морозовых по ходу развития Тверской мануфактуры бумажных изделий.