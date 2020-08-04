«Это начало новой эпохи в развитии Твери»: Губернатор Игорь Руденя о реновации Морозовского городка

12,8 гектара новых благоустроенных озелененных территорий, 341 квадратный метр обновляемой и возводимой застройки, «город в городе» - всё это должно стать результатом воплощения в жизнь глобального для Твери проекта реновации Морозовского городка. Успеть должны до 2030 года.

Тверь, когда планы станут явью, получит территорию с отреставрированными старыми зданиями казарм, новой застройкой, парком, с детскими, спортивными и фестивальной площадками, конгресс-центром, комплексом ресторанов и гостиниц. Предполагается преобразить в том числе набережную Тьмаки и парк Текстильщиков.

О том, как проект в жизнь воплотить, говорили на заседании областного правительства 4 августа.

- Это начало новой эпохи с точки зрения развития Твери, - охарактеризовал планы реновации губернатор Игорь Руденя.

Графика ПТО

При этом губернатор сказал, что опыт этого проекта может в дальнейшем быть распространен и на другие города Верхневолжья. Весьма актуальное заявление. Учитывая то, что у нас в регионе немало ветшающих кварталов с исторической застройкой.

Игорь Руденя напомнил, что Морозовский городок будут преображать при значительном финансовом участии госкорпорации ВЭБ.РФ. При этом, по словам губернатора, на реанимированной территории дадут развернуться малому и среднему бизнесу.

- Уверен, проект положит начало новому, современному, деловому подходу к восстановлению наших исторических памятников и знаковых мест, каким является и Морозовский городок в Твери, - отметил Игорь Руденя.

Концепцию развития территории Морозовского городка разработала консалтинговая компания «КБ Стрелка». Она приложила руку к разработке проекта благоустройства ряда территорий Москвы, к примеру.

Реализовывать проект реновации Морозовского городка будут в несколько этапов. На первом возьмутся за расселение жителей аварийных домов исторического комплекса Двора Пролетарки №№ 17, 47, 118, 119, 122 и 156.

Как доложил заместитель председателя правительства региона Иван Егоров, для этих людей построят десятиэтажные дома на улице Фрунзе в микрорайоне «Юность». Строительство должны начать в 4-м квартале 2020 года и завершить к 2023-му.

Вот так, по утверждению областного правительства, будут выглядеть дома, в которые переселят граждан. Графика: ПТО

Иван Егоров отметил, что рядом есть вся необходимая социальная инфраструктура: школы, детсады, в том числе новые.

В роли эксперта по данному проекту выступил директор Ассоциации по развитию гражданского общества «Институт регионального развития» Павел Парамонов. Он не пожалел слов:

- Это исключительный проект не только для Российской Федерации, Тверской области, но и для европейской территории. Перезапуск Морозовского городка для Твери имеет ключевое значение с точки зрения экономики.