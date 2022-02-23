Лыжница из Твери Наталья Непряева вошла в топ-5 российских спортсменов-олимпийцев Пекина-2022

Наталья молодец! Фото: Instagram/Наталья Непряева

Наталья Непряева заняла пятое место в рейтинге российских спортсменов - участников Олимпиады-2022 в Пекине. Топ-20 российских олимпийцев в соцсетях составила компания "Медиалогия".

Спортсменов ранжировали исходя из количества сообщений о них в русскоязычном сегменте соцсетей (VK, OK, FB, Instagram, Twitter, Youtube, Telegram, TikTok, форумах и блогах), опубликованных с 4 по 20 февраля 2022 года. Наталье было посвящено 75,7 тысяч сообщений.

Первые четыре позиции топа заняли фигуристка Камила Валиева (658,2 тыс. сообщений), лыжник Александр Большунов (209,2 тыс. сообщений), фигуристка Александра Трусова (141,7 тыс. сообщений) и фигуристка Анна Щербакова (134,1 тыс. сообщений).

Напомним, в олимпийской копилке талантливой 26-летней лыжницы из Твери три медали разной пробы. 16 февраля в напряженном финале в женском командном спринте Наталья Непряева выиграла бронзу. 2 февраля в эстафете 4х5 км - золото. И 5 февраля в скиатлоне - серебро.

За каждую медаль полагается солидное вознаграждение, утверждённое постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2022. Читайте, сколько заработала на своих победах талантливая спортсменка.