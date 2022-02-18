Сколько заработала на Олимпийских играх в Пекине тверская лыжница Наталья Непряева

На Олимпиаде-2022 Наталья Непряева прекрасно выступает и солидно заработает. Фото: Instagram/Наталья Непряева

Тверская лыжница Наталья Непряева выступает крайне успешно на зимних Олимпийских играх-2022. В копилке талантливой 26-летней спортсменки уже три медали и все разной пробы.

16 февраля в напряженном финале в женском командном спринте Наталья Непряева выиграла бронзу.

12 февраля в эстафете 4х5 км - золото.

5 февраля в скиатлоне - серебро.

За каждую медаль полагается солидное вознаграждение, утверждённое постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2022.

Итак, за золотую медаль, согласно документа, спортсмен получит — 4 миллиона рублей, за серебряную — 2,5 миллиона рублей, за бронзовую медаль — 1,7 миллиона рублей.

Итого, Наталья Непряева уже заработала 8,2 миллиона рублей!

«Вишенкой на торте» олимпийских заработков, могут стать ежемесячные 1500 рублей от родного города, если городская дума утвердит Непряеву в статусе «Почетный гражданин Твери».