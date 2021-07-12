Новые автобусы в четырех агломерациях Тверской области уже перевезли 155 тысяч пассажиров

Всего на втором этапе внедрения новой модели создано 110 маршрутов. Фото: ПТО

3 июля в регионе стартовал второй этап внедрения новой модели общественного транспорта. Синие автобусы «Транспорта Верхневолжья» вышли на маршруты в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях.

Как сообщило областное правительство, новые автобусы с 3 по 12 июля уже успели перевести около 155 тысяч пассажиров.

5 июля то, как обстоит дело с новым транспортом, в Ржеве лично проверил губернатор Игорь Руденя.

На втором этапе транспортной реформы создано 110 маршрутов: 41 - В Ржеве (21 городской и 20 пригородных маршрута), 28 - в Старице (все пригородные), 27 - в Кимрах (13 городских и 14 пригородных); 14 - в Зубцове (1 городской и 13 пригородных).

Во всех агломерациях действует льготный абонемент стоимостью 302 рубля. Пассажиры смогут сэкономить до 30% затрат на общественный транспорт.

С расписанием и маршрутами автобусов «Транспорта Верхневолжья» в районах можно ознакомиться на сайте областного Минтранса.

По разным вопросам работы новой модели пассажирских перевозок жители районов могут обратиться по номеру горячей линии «Транспорта Верхневолжья»: 8-800-350-00-99.

Первый этап внедрения новой модели пассажирских перевозок стартовал в феврале 2020 года в Твери и Калининском районе. О том, как прошел первый год читайте здесь.