В четырех районах Тверской области стартует второй этап новой модели пассажирских перевозок

Для пассажиров с 3 июля будет действовать льготный проезд Фото: ПТО

3 июля в Ржевском, Старицком, Кимрском и Зубцовском районах стартует второй этап новой модели пассажирских перевозок. Льготные категории пассажиров получат право на безлимитный проезд в транспорте по социальной карте жителя Тверской области или банковской карте.

- Новая транспортная модель активно развивается на территории региона. На следующий год в планах - внедрение транспортной модели в других муниципалитетах, - отметил губернатор Игорь Руденя.

Социальную карту жителя Тверской области можно получить бесплатно в любом офисе ПАО "Сбербанк России" в течение 10 рабочих дней с даты приема заявления. Далее её необходимо зарегистрировать в любом филиале МФЦ или Центре социальной поддержки населения.

Ежемесячная стоимость льготного проезда составляет 302 рубля. Обязательно нужно оплатить льготный абонемент, иначе при поездках будет списываться сумма по тарифу. Также бумажные проездные можно приобрести в отделениях "Почты России".

- Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проезд предоставляется на бесплатной основе. Стоимость льготного проезда для детей-инвалидов и родителя составляет 302 рубля в месяц, - сообщила в официальном релизе пресс-служба правительства Тверской области.