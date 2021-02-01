Год транспортной реформе Твери: Как изменился общественный транспорт и чего ждать дальше

3 февраля 2021 года новой транспортной модели Твери исполняется ровно год. Фото: Виктория ТУШКОВА

3 февраля 2021 года новой транспортной системе Твери исполняется ровно год. Реформирование пассажирского транспорта шло не всегда гладко, но к настоящему моменту система сложилась, а планы по ее дальнейшему развитию вышли за пределы Твери и Калининского района.

У пассажиров еще остаются вопросы к маршрутам и их расписанию, многие до сих пор сожалеют об утраченном электротранспорте, но нельзя не признать, что передвигаться по городу стало удобнее и, что важно, безопаснее.

Давайте вспомним, какой была система пассажирского транспорта Твери до начала реформы и что с ней стало ровно через год перемен.

ЧТО БЫЛО

Муниципальный транспорт

Трамваев к началу реформы в Твери уже не было. Из-за изношенности путей маршруты планомерно закрывались, рельсы закатывались в асфальт. Дольше всех продержался маршрут № 5, ходивший от автовокзала до Горбатки.

Троллейбусы же просуществовали вплоть до начала реформирования городской системы пассажирского транспорта. Однако количество машин на линиях, да и число самих троллейбусных линий сокращалось. К началу реформы в городе оставалось три маршрута: №№ 2, 3, и 7 и номинальный маршрут № 4, по которому ходила лишь одна машина.

В начале 2020 года тверской троллейбус уже доживал свое. Фото: Виктория ТУШКОВА

Более-менее регулярно ездили лишь муниципальные автобусы. Однако всей потребности горожан в транспорте автобусная сеть не покрывала.

Маршрутки

Недостаток муниципального транспорта восполняли коммерческие маршрутки. Некоторые маршруты дублировали друг друга, из-за чего на дорогах постоянно происходили аварийные ситуации. Водители конкурировали за выполнение плана, а хозяева маршруток охотно нанимали на работу гастарбайтеров: они были гораздо сговорчивее относительно зарплаты.

Остановки маршруточники часто игнорировали. Могли причалить где угодно - по требованию. Могли пролететь мимо, не взяв на борт пассажиров. Предрейсовые техосмотры и медосмотры были лишь номинальными, о чем свидетельствовали результаты проверок, об этом рассказывали и сами водители.

Оплата проезда

В последние дореформенные годы в транспорте Твери пытались внедрить оплату банковскими картами. Но прижилась она плохо. Валидаторы ломались, а попытка запустить систему в городские маршрутки и вовсе провалилась.

Транспортная карта «Иволга», которой одно время можно было расплатиться в автобусах и троллейбусах, тоже быстро отпела свое. Пополнять через редкие газетные киоски ее было неудобно, онлайн-оплату так и не наладили, а кондукторы порой саботировали продажу «Иволги»: безналичная оплата проезда уменьшала их выручку.

Льготы

Льготникам в старой системе приходилось туго. По сниженному тарифу их возил только муниципальный транспорт и совсем малая часть маршруток. Люди нередко жаловались на то, что коммерческий транспорт, который должен перевозить льготников, иногда просто проезжает мимо бабушек, голосующих на остановках.

ЧТО СТАЛО

Синие автобусы

Реформа общественного транспорта Твери и Калининского района стартовала 3 февраля 2020 года. На протяжении нескольких месяцев маршрутки, старые троллейбусы и автобусы поэтапно заменялись новыми синими ЛИАЗами, объединенными брендом «Транспорт Верхневолжья».

Основным перевозчиком стало «Верхневолжкое АТП», но несколько маршрутов обслуживает хорошо зарекомендовавший себя в дореформенное время коммерческий перевозчик - компания «СВТК».

Весь городской транспорт объединили под одним брендом. Фото: Виктория ТУШКОВА

На городских маршрутах работают автобусы двух классов: средней (до 80 человек) и большой (до 150 человек) вместимости. В пригород ходят машины малого класса, которые берут на борт до 20 пассажиров. Маршрутную сеть сохранили и доработали: убрали дублирующие маршруты и разработали новые.

По просьбам пассажиров маршруты несколько раз корректировали.

Трезвые водители

Все водители, которых принимают на работу в «Верхневолжкое АТП», - жители Твери или Тверской области. Имеют профессиональное образование. В рейс водители выходят после строгого медосмотра: их просят рассказать о самочувствии, измеряют давление, тестируют на алкоголь.

Новые технологии

Принципиально новой стала система оплаты проезда. Расплатиться по безналу можно банковской картой, новой транспортной картой «Волга», при помощи телефона с функцией NFC либо через QR-код. В 2021 году в дополнение в карте «Волга» был выпущен брелок, которым можно пользоваться так же, как картой.

Пополнять «Волгу» удобно онлайн. На карту можно записать абонемент, который поможет сэкономить на частых поездках. Для тех, у кого абонемента нет, работает тариф «Пересадка». На протяжении 60 минут в городской зоне каждая пересадка становится дешевле: первая поездка обойдется в 25 рублей, последующие - в 15 рублей. Расплатиться в автобусе можно и по старинке: наличкой у водителя. Правда, проезд в этом случае стоит дороже - 29 рублей.

Прикладывать карту в автобусе нужно при входе и при выходе. Фото: ПТО

Те, кто плохо ориентируются в городе, могут больше не переживать: информация о будущих остановках и возможности сделать пересадку отражается на информационных табло, установленных в автобусах.

Мобильное приложение

Все автобусы «Транспорта Верхневолжья» отслеживаются в мобильном приложении «Волга» в реальном времени. В приложении также можно построить маршрут из одной точки в другую, пополнить транспортную карту и купить билет на автобус, следующий как по городу, так и в районы области.

Школьный проездной

В августе 2020 года были введены школьные транспортные карты с льготным тарифом в 525 рублей в месяц. В ноябре 2020 года школьникам стали оформлять виртуальные карты. Каждый ребенок может авторизоваться в системе и оформить школьный абонемент в мобильном приложении. Справку из школы, которую раньше нужно было возить с собой, заменяет электронный билет. Он автоматически оформляется при оплате поездки через QR-код.

Льготы

Льготные тарифы теперь работают абсолютно на всех маршрутах. Льготники могут ездить по социальной карте жителя Тверской области либо бесконтактной банковской карте «Мир». Стоимость льготного проезда - 302 рубля в месяц.

Все синие автобусы возят льготников. Фото: Виктория ТУШКОВА

Транспорт в интернете

В сети можно узнать всю информацию о расписании маршрутов, тарифах и льготах, а также оставить свои отзывы и предложения. Для этого создан сайт «Транспорта Верхневолжья» и странички транспортного оператора в соцсетях.

Автобус к Ржевскому мемориалу

12 декабря 2020 года запущен новый маршрут «Тверь - Ржевский мемориал». К мемориалу Советскому солдату пассажиров возит автобус туристического класса вместимостью около полусотни человек. Автобус совершает четыре рейса в день: из Твери в 8:10 и 15:10, из Ржева - в 11:50 и 18:50. Время в пути составляет 2 часа 50 минут. Стоит такая поездка 346 рублей.

К мемориалу Советскому солдату пассажиров возит автобус туристического класса. Фото: Александр ЖМУЛИН

Высокая оценка

В декабре 2020 года Тверь назвали одним из лучших российских городов по развитию общественного транспорта. Оценку давала госкорпорация ВЭБ.РФ, финансировавшая закупку синих автобусов для «Верхневолжского АТП».

Перенять опыт реформирования общественного транспорта к нам приезжали делегации из разных регионов, в том числе Архангельской, Иркутской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской областей и Республики Башкортостан.

Дальнейшие планы

Уже в этом году транспортная реформа пойдет в районы Тверской области. Первыми станут Кимры, Ржев и Старица. Что до Твери, то ей обещают вернуть трамвай. 28 августа 2020 года на совещании в региональном правительстве были озвучены планы восстановить два трамвайных маршрута: № 5 (ДСК - Автовокзал) и № 11 (Кольцевая - Автовокзал). На них должны выпустить 30 трамваев: семнадцать на пятый маршрут и тринадцать на одиннадцатый. Однако точных сроков возвращения трамвая в город пока нет.