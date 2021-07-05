Точка притяжения - Ржев: мемориал, Володин, Руденя, транспорт

Возложение цветов к Ржевскому мемориалу. Фото: ПТО

Погожим летним днём 5 июля председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин приехал в Тверскую область с рабочим визитом. Точнее, не в область, а в отдельно взятый Ржевский район. Локация - Ржевский мемориал, построенный на месте ожесточённых боев Второй мировой, открытый в минувшем году. За это время его посетили более 2 миллионов человек. На мемориале высокий гость не только возложил цветы.

Он заранее высказал пожелание почтить память Виктора Георгиевича Куликова, которому 5 июля исполнилось бы сто лет, экспозиция посвящённая ему как раз открылась на мемориале. Выдающийся военачальник, Герой Советского Союза, депутат Государственной Думы 3-го созыва, почётный гражданин города Ржева. Губернатор Игорь Руденя, сопровождавший в этой поездке спикера Госдумы, сердечно поблагодарил его за эту инициативу.

- Сегодня мы отдаём дань уважения Виктору Георгиевичу Куликову и вспоминаем всех, кто остался здесь лежать, кто защищал нашу страну. Эту память нам необходимо передавать из поколения в поколение, чтобы наши дети и внуки так же бережно относились к ней. Очень важно, что на ржевской земле уделяется большое внимание сохранению исторической памяти, её защите, - подчеркнул Вячеслав Володин.

Далее в планах губернатора было посещение автобусного парка, правда, туда Игорь Руденя отправился вместе с руководством Ржева и уже без спикера Госдумы. Общественный транспорт - тема сейчас актуальная и важная: новая модель транспортных перевозок (по образу и подобию тверской) заработала здесь буквально на днях, 3 июля. Во второй этап транспортной реформы вошли Кимрская, Ржевская, Зубцовская и Старицкая агломерации. В общей сложности создано более 100 маршрутов. В том числе 41 - в Ржеве и Ржевском районе.

- Стараемся, чтобы жителям было безопасно и комфортно передвигаться. На общественном транспорте теперь действуют все льготы, в том числе для старшего поколения. Мы максимально сохранили маршрутную сеть, которая действовала в муниципалитете. При этом с учетом пожеланий людей добавили два новых маршрута. При необходимости готовы вносить коррективы, - рассказал присутствующим Игорь Руденя.

Благодаря внедрению новой модели пассажирских перевозок в Ржевской агломерации создано 167 новых рабочих мест. Автобусы, которые начали ходить в районах, рассчитаны на 50-70 пассажиров. Они оснащены выдвижными пандусами и местами для размещения инвалидных и детских колясок. В автобусах имеются валидаторы, датчики дыма, видеорегистраторы, информационные табло и кондиционеры.

Губернатор осмотрел автобусы внутри и снаружи. Увиденным остался удовлетворён. Довольны упорядоченным общественным транспортом и синенькими новыми автобусами и ржевитяне.