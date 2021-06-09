Прощание с погибшим в Тверской области Валентином Пажетновым состоится 11 июня

Валентин Пажетнов трагически погиб 8 июня 2021 года на рыбалке. Фото: Центр спасения медвежат-сирот

Валентина Сергеевича Пажетнова похоронят 11 июня, в пятницу. Об этом сообщила внучка учёного Эльвира Пажетнова.

В 10 утра 11 июня Валентина Сергеевича будут отпевать в Церкви Казанской иконы Божьей Матери по адресу: Торопец, ул. Соловьёва, д. 10. Всех, кто хочет попрощаться с погибшим учёным приглашают к его дому в деревне Бубоницы, в 12:00.

Напомним, учёный с мировым именем, автор уникальной методики выращивания осиротевших медвежат и основатель Центра спасения медвежат-сирот Валентин Пажетнов трагически погиб 8 июня 2021 года на рыбалке.

По имеющейся информации, лодка, в которой находился учёный, опрокинулась. Следователи организовали доследственную проверку случившегося.

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