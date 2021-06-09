«Человек должен вернуть частицу того, что сам уничтожает»: В Тверской области погиб медвежий папа Валентин Пажетнов

Спасший сотни медвежат Валентин Пажетнов погиб 8 июня 2021 года. Фото: Центр спасения медвежат-сирот

Людей, которые говорят про дикую природу, много. Меньше тех, кто разбирается в дикой природе, и всего лишь единицы знают, что такое дикая природа и как её спасти от нас. Валентин Пажетнов говорил с природой на одном языке...

8 июня 2021 года наука понесла огромную утрату: трагически погиб всемирно известный биолог, спасатель медвежат-сирот, которого многие называли медвежьим папой, Валентин Пажетнов. Валентин Сергеевич рыбачил там, где жил и работал - в Торопецком районе Тверской области. Его лодка перевернулась. Учёный утонул.

Дедушка Валя, как сам называл себя учёный, совсем немного не дожил до своего 85-летия. Фото: vk.com/club5982586/Дарья Моргунова

Валентин Пажетнов, дедушка Валя, как сам он себя называл, родился 20 июня 1936 года и совсем немного не дожил до своего 85-летия. Это ощутимая потеря не только для мировой науки и людей, близко знавших Валентина Сергеевича. С его уходом в мире как будто стало меньше доброты - подтвердит любой, кто хоть раз разговаривал с Валентином Пажетновым.

Валентин Сергеевич Пажетнов - заслуженный эколог России, доктор биологических наук, автор уникальной методики выращивания осиротевших медвежат. Вместе с супругой Светланой Пажетновой в 1985 году он организовал в Торопецком районе биостанцию «Чистый лес», на которой работает Центр спасения медвежат-сирот. Медвежат там выхаживают и растят так, чтобы они не привыкли к человеку. Звери возвращаются в дикую природу полноценными лесными жителями.

Всю свою жизнь Валентин Пажетнов посвятил сохранению популяции бурого медведя. Но в итоге сделал гораздо больше.

ЧЕЛОВЕК БОЛЬШОЙ ДУШИ

Валентин Пажетнов был человеком счастливым, исполненным истинной гуманности и нашедшим своё настоящее призвание. Это становилось понятно с первой минуты разговора с ним.

Автору этой статьи посчастливилось общаться с учёным лично. Мы повстречались на торжестве по случаю вручения в Твери ежегодной премии «Легенды Верхневолжья», которой удостоился и Валентин Сергеевич. Просто передав ему привет от редакции тверской «Комсомолки», в ответ я получила, пожалуй, самую искреннюю за всю мою жизнь благодарность.

Мы говорили с Валентином Сергеевичем не о премии. Он рассказывал о своих подопечных - медведях. Тепло и с гордостью. А ещё о человеке, перед которым оказывается бессилен суровый зверь.

Валентин Пажетнов организовал в Торопецком районе биостанцию «Чистый лес», на которой работает Центр спасения медвежат-сирот.Фото: Центр спасения медвежат-сирот

- Мы рубим лес. Пугаем, беспокоим зверя в его берлоге. В такую берлогу медведица никогда не вернётся. Малыши замёрзнут или умрут с голоду. Понятно, что спасти всех медвежат невозможно. Но показать, что человек может что-то сделать, чтобы возвратить частичку того, что он сам и нарушил, можно, - сказал тогда Валентин Пажетнов.

«КАК СВЯТОЙ СЕРГИЙ»

К пониманию, как правильно выращивать осиротевших медвежат, Валентин Пажетнов пришёл через собственные пробы и ошибки. Методики выращивания дикого хищника, лишившегося в младенчестве материнской заботы, попросту не существовало.

Много о работе учёного писал легендарный спецкор «Комсомолки», ставший Валентину Пажетнову другом, Василий Песков.

«В 1975 году в тверских лесах встретил я человека, который, как святой Сергий, водил дружбу с медведями, точнее, с двумя медвежатами. Выходив двух сирот убитой на берлоге медведицы, он решил заменить им мать и жил в лесу, пытаясь медвежат чему-нибудь научить для самостоятельной жизни», - рассказывал Василий Михайлович в одном из своих репортажей.

Фото Валентина Пажетного, сделанное спецкором «Комсомолки» Василием Песковым в одну из его поездок в Торопецкий район. Фото: Василий ПЕСКОВ

Это были первые пробы. Выращенные медвежата помнили человеческие руки, дававшие им пищу. Став взрослыми, медведи постоянно приходили в поисках еды к человеческому жилью.

Валентин Пажетнов стал искать другие пути. Изучать жизненную эволюцию медведя: когда и чего он начинает бояться, как кормится, когда укладывается в берлогу, что происходит с ним во время спячки. Понял, как незаметно научить медвежат самостоятельно добывать себе пищу. Итогом большого труда стала первая в мире методика по выращиванию абсолютно не зависимого от человека хищника. Для нашей науки это была победа.

СОТНИ СПАСЁННЫХ МЕДВЕЖЬИХ ДУШ…

Сегодня на счету Центра спасения медвежат-сирот, в котором с Валентином Пажетновым работала вся его семья, сотни спасённых медвежьих жизней. Косолапых везут к Пажетновым со всей России. Часто - совершенно крошечными, не больше рукавицы. Выхаживают и таких.

- Выпущенный нами медвежонок строит берлогу и зимует в ней. И за это время у него происходит глубокое одичание. Такого не было, чтобы наши медвежата после зимовки вдруг объявились где-нибудь у строений и жилья человека, - рассказывал Валентин Пажетнов «КП»-Тверь». - Медведи в нашем регионе способны построить берлогу, любую из тех, что встречаются на территории России, начиная от Прибалтики и заканчивая Камчаткой!

Поэтому воспитанники Центра спасения медвежат-сирот с лёгкостью приживаются во всех регионах. Обычно же косолапых возвращают в ту местность, где подобрали осиротевшими.

...И ДУШ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ

Вскармливая каждого медвежонка, Валентин Пажетнов не только спасал биологическое разнообразие нашей природы. Благодаря его труду, его добрым книгам, его работе по просвещению детей и молодёжи он воспитывал в людях человечность и чувство ответственности.

«Многие поколения воспитанников экошколы «Медвежата» и гости биостанции «Чистый лес» с благодарностью вспоминают дедушку Валю за доброту, мудрость, честность, искренность и простоту в общении», - написала на страничке в соцсети внучка учёного Эльвира Пажетнова.

Супруга Светлана Пажетнова всегда была верной соратницей Валентину Сергеевичу. Фото: vk.com/club5982586/Дарья Моргунова

Дело Валентина Пажетнова, конечно, продолжится - силами родных, трудившихся с ним бок о бок, помощью неравнодушных людей, поддержкой тысяч подписчиков страниц Центра в соцсетях. И очень хочется верить, что когда-то мы все научимся любить природу, а значит, и человека так же сильно, как умел это Валентин Сергеевич.