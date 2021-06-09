Основатель центра спасения медвежат-сирот, «медвежий папа» Валентин Пажетнов погиб в Тверской области

Заслуженный эколог России, доктор биологических наук Валентин Сергеевич Пажетнов. Фото: vk.com/club5982586/Дарья Моргунова

8 июня в Тверской области погиб Валентин Пажетнов, учёный-биолог с мировым именем, разработавший уникальную методику выращивания и возвращения в природу медвежат-сирот. Валентин Сергеевич немного не дожил до своего 85-летия.

Гибель Валентина Пажетнова порталу ТИА подтвердила Екатерина Пажетнова. По имеющейся информации Валентин Пажетнов утонул во время рыбалки.

Валентин Сергеевич - заслуженный эколог России, доктор биологических наук, автор методики выращивания медвежат-сирот. В деревне Бубоницы Торопецкого района Тверской области он основал биостанцию «Чистый лес», на которой, в основном силами семьи Пажетновых, долгие годы работает Центр спасения медвежат-сирот.

Собственные экспериментальные исследования бурого медведя Валентин Сергеевич вёл с 1970-х годов. Итогом его огромного труда стала не имеющая аналогов в мире методика выращивания медвежат-сирот. Крошечных детёнышей бурого медведя, оставшихся без матери, везут в центр Валентина Пажетного со всей России. Пройдя реабилитацию в Тверской области, медвежата возвращаются в дикую природу полноценными лесными жителями, не успев привыкнуть к человеку.

Уникальные разработки Валентина Пажетнова используются учёными России и зарубежья.

«КП»-Тверь» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Валентина Сергеевича Пажетнова.