Следователи начали проверку после гибели биолога Валентина Пажетнова в Тверской области

Обстоятельства гибели Валентина Пажетнова проверяют следователи Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Всемирно известный ученый-биолог Валентин Пажетнов погиб на 85-м году жизни в Тверской области 8 июня.

Как стало известно, медвежий папа утонул в озере во время рыбалки. Его лодка перевернулась.

9 июня Западнодвинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области начал проверку по факту обнаружения в озере вблизи деревни Бубоницы тела погибшего. Признаки насильственной смерти не установлены.

- В настоящее время опрошены очевидцы случившегося, устанавливается причина смерти, установлены обстоятельства, которые привели к трагедии. Назначено проведение экспертизы, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.