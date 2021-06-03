Игорь Руденя рассказал о создании тверского машиностроительного кластера на ПМЭФ-2021

Игорь Руденя поучаствовал в сессии, посвященной системообразующим отраслям экономики. Фото: ПТО

3 июня у губернатора Игоря Рудени выдался насыщенным днём на Петербургском международном экономическом форуме. Глава тверского региона успел провести несколько переговоров, подписать соглашения с Росатомом, двумя компаниями, выступить с докладом на деловом обеде. И вот пришла весть, что Игорь Руденя принял участие в сессии «Системообразующие отрасли: инвестиционная привлекательность и экспортный потенциал».

Наш губернатор рассказал о развитии машиностроения в Тверской области.

- В непростых условиях 2020 года в машиностроительной отрасли региона зафиксирован рост, индекс промышленного производства в машиностроении области составил 122%. Это стало возможным, в том числе благодаря решению о сохранении в период пандемии максимальной открытости экономики Тверской области. Она составила порядка 95%. Мы активно работали как с крупным бизнесом, так и с малым предпринимательством. В 2020 году развивали технопарки, в том числе КСК, - сообщил Игорь Руденя.

Губернатор добавил, что в нашем регионе в добавок к федеральным мерам была запущена региональная программа поддержки бизнеса «Оборотный капитал».

Игорь Руденя также заявил, что начата работа по созданию тверского кластера транспортного машиностроения. Он объединит Тверской вагонзавод, предприятия на базе Торжокского вагонзавода и новый промышленный технопарк КСК в Твери.

В рамках создаваемого кластера производится конкурентная продукция с прицелом на экспорт. И, кстати, тверские вагоны уже катаются по просторам Египта.