Игорь Руденя на ПМЭФ-2021 напомнил о проектах "западной хорды" и расширения М-9 в Тверской области

Игорь Руденя поучаствовал в деловом обеде на ПМЭФ. Фото: ПТО

Сегодня, 3 июня губернатор Игорь Руденя принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума. На деловом обеде на тему «Развитие транспортной инфраструктуры: курс на эффективность» глава тверского региона рассказал, как обстоит дело с дорожным строительством и ремонтом в Верхневолжье.

Приветствие участникам делового обеда направил заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

Для Тверской области дорожный вопрос является одним из самых важных - наш регион обладает одной из самых протяжённых сетей автотрасс в европейской части России.

- Для Тверской области ключевыми направлениями развития транспортной инфраструктуры является опорная сеть, которая связывает основные транспортные артерии федерального значения. В связи с этим, мы разрабатываем большой проект «западной хорды», которая соединит трассы М-9, М-10, М-11. С его реализацией мы получим новый транспортный коридор и активизируем основные направления развития региона - туризм, рекреацию, средний и малый бизнес, а также транспортную доступность наших территорий, - сообщил глава региона.

Игорь Руденя отметил, что в Тверской области планируется реализовать еще несколько крупных проектов.

Один из них - реконструкция трассы М-9 до четырех полос движения от границы Московской области до Ржевского мемориала Советскому Солдату, а также строительство прямой дороги от Ржева до М-9. Завершить работы планируется до 2023 года.

Глава региона напомнил также о ключевом объекте строительства для Твери - возведении Западного моста.

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По информации областного правительства, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» за пять лет в регионе отремонтировано около 1 900 километров автотрасс.