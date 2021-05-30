В Твери на старт Всероссийского полумарафона "ЗаБег" вышли более тысячи человек

В Твери полумарафон прошёл во второй раз. Фото: Виктория ТУШКОВА

30 мая, в 9:00 у стадиона "Химик" в Твери был дан старт Всероссийскому полумарафону "ЗаБег". Это пятый полумарафон, организованный в России, в 2021 году к нему присоединились 85 городов.

В Твери "ЗаБег" прошёл во второй раз. На старт в этом году вышли более тысячи человек.

- Заранее зарегистрировались на полумарафон около 1300 человек, - сообщили "КП"-Тверь" организаторы. - Побегут же сегодня по нашим предварительным подсчётам где-то 1100 - 1200 человек.

Ровно в 9 утра был дан старт забегу на 5 и 21 километр, пятнадцатью минутами позже стартовали бегуны, планирующие одолеть дистанцию в 10 километров.

Напомним, из-за полумарафона в Твери до 16:30 будет закрыт для автомобильного движения Старый мост. Перекрытие также коснётся ряда улиц.