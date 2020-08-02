Первый «Забег.РФ» в Твери: бегун в костюме Супермена, упорные дедушки и бег-мотивация

2 Авг. 2020 2020-08-02T12:34:12+03:00

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2 августа в Твери состоялся первый за четырёхлетнюю историю старт полумарафона «Забег.РФ». Маршрут прошёл по набережной Афанасия Никитина и Староволжскому мосту. Дистанция варьировалась от 1,5 до 21,1 километра.

Вместе с Тверью одновременно стартовали любители бега во всех 85 субъектах России, в нескольких городах даже в режиме «онлайн» с индивидуальной фиксацией результата в специальном приложении.

Стартом и финишем в Твери выбрали площадку рядом с памятником известному купцу Афанасию Никитину. В зависимости от выбранной дистанции нужно было пробежать туда-обратно по набережной или ещё сделать крюк по Старому мосту через Волгу.

Среди тех, кто покорял дистанцию в 10 километров, вышел и наш земляк, который борется с онкологическим заболеванием, Артём Алискеров. Он был отлично настроен и радовался солнечной погоде.

– Самочувствие хорошее, стабильное, год ремиссии. Три месяца делал растяжки, потом месяц каждый день бегал. Я считаю, что приобщиться к спорту может каждый. Главное – было бы желание, – поделился Артём Алискеров.

Поддержать товарища на соревнованиях и пробежать вместе с ним приехал друг из Москвы Олег. Стартовали друзья на 15 минут позже остальных. Задача была, как подчеркнул Артём, ни разу не остановиться. С ней они успешно справились и ни разу не сошли с пути.

За плечами у Артёма Алискерова серьёзный забеги, в которых он участвовал до болезни. Но и сейчас останавливаться на достигнутом не собирается. А вот врач Анастасия Кузнецова, работающая в шестой городской больнице, бегает в свободное время. Готовясь к 10-километровой дистанции, совершала пробежку по Первомайской роще.

Анастасия Кузнецова (вторая справа) сразу после забега побежит на дежурство в больницу. Фото: Наталья ТИХОНОВА

– Это первые такие серьёзные соревнования в моей жизни. Вот выкроила время поучаствовать, а потом снова бегу… Но уже на работу – больные не ждут, – рассказала Анастасия Кузнецова.

На первом тверском «Забеге.РФ», помимо тверичан в фирменной форме, был мужчина в костюме Супермена. Он особенно не торопился, взял такой темп, чтобы можно было покрасоваться перед фотографами. Оказывается, на мероприятие он пришёл с супругой и после финиша «суперпапа» отправился нянчить грудного ребёнка в коляске. В толпе был и мужчина в голубом берете, празднующий День ВДВ. Бежали и несколько колоритных пожилых жителей города с окладистым бородами, один даже босиком.

Преодолевшим дистанцию вручали медали участников. Болельщики поддерживали своих бегунов, снимая на фото и видео.

Напомним, что с 06:00 и до 16:00 на всём пути бегунов запретили движение транспорта – по набережной Афанасия Никитина и на прилегающих улицах, а также по старому мосту через Волгу и Волжскому проезду.

Бежал и супермен. Фото: Наталья ТИХОНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU