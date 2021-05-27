Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 мая 2021 8:01

В Твери перекроют мосты и улицы, чтобы автомобили не задавили бегунов

Соответствующее распоряжение есть на сайте горадминистрации
Степан КАМЕНЕВСтепан КАМЕНЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
30 мая в Твери из-за проведения полумарафона перекроют Старый мост и часть улиц в Заволжском районе. Фото: Наталья Тихонова.

30 мая в Твери из-за проведения полумарафона перекроют Старый мост и часть улиц в Заволжском районе. Фото: Наталья Тихонова.

В областном центре в воскресный день из-за проведения бегового марафона перекроют часть улиц в Заволжском районе. Также с 00:00 до 16:30 будет закрыт для автомобильного движения Старый мост.

30 мая с 06:00 до 14:00 нельзя будет проехать по набережной Афанасия Никитина на отрезке от Комсомольского проспекта до Петербургского шоссе и у храма Трёх исповедников. Перекрыта окажется и улица Скворцова-Степанова на участке от Афанасия Никитина до Горького.

Водители должны заранее продумывать маршрут объезда.

Распоряжение, подписанное заместителем главы города Денисом Черныхом, опубликовано на сайте Администрации Твери.

В Твери полумарафон «Забег.рф» будет проходить уже во второй раз. В 2020 году его проведение совпало с Днём ВДВ, 2 августа.