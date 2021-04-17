Пал травы сжёг кладбище под Ржевом

Пожар выжег территорию всего кладбища. Фото: паблик в VK «Благоустройство г. Ржев»

О том, что под Ржевом горит кладбище сообщил паблик в VK «Благоустройство г. Ржев».

«Горит Щупинское кладбище», - гласит сообщение, подкреплённое иллюстрациями горевшей территории кладбища. На снимках видно, что надгробия не повреждены, но есть обгоревшие деревянные кресты, горят бумажные цветы, повреждены кустарники... На видео хорошо видно, что пал травы вышел за кладбище и перекинулся на поле.

Щупинское кладбище находится в одном километре от окраины Ржева по Осташковскому шоссе. С запада и востока оно окружено полями, с севера шоссе, а вот с юга вплотную примыкает к обширным дачным застройкам.

Не исключено, что пал сухой травы на кладбище возник именно из-за неосторожного или неправильного сжигания мусора, или приготовления шашлыков на одном из дачных участков.

Ущерб от пожара ещё предстоит установить.

Это уже не первый пал травы. Так, в этот же день под Тверью у окружной дороги пожарные тушили горящий камыш.

Напомним, с этого года вступили в силу новые правила пожарной безопасности, которые предписывают более строе обращение с огнём на личных подворьях.

Так же, следует помнить, что с 12 апреля на территории Тверской области действует особый противопожарный режим. К наступлению этого периода на территории региона прошёл смотр сил и техники МЧС.