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Общество7 апреля 2021 15:15

В Тверской области начали сжигать траву: Что делать, чтобы самому не сгореть и соседей не спалить

Напоминаем об ужесточении правил разведения костров на приусадебных участках
Степан КАМЕНЕВ
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Правила разведения костров на участках ужесточили, чтобы предотвратить пожары.

Правила разведения костров на участках ужесточили, чтобы предотвратить пожары.

Фото: Влад КОМЯКОВ

Сейчас в регионе начались дожди, но в выходные уже прояснится, а значит, горожане потянутся на приусадебные участки. В прошлые выходные, кстати, в трёх районах Тверской области зафиксировали первые ландшафтные пожары. Чаще всего они происходят из-за того, что при уборке территории люди жгут сухую траву. Между тем с 1 января 2021 года ужесточились правила пожарной безопасности, в том числе на дачах.

Как должно быть

– Расстояние от источника огня до ближайшего строения, здания или забора, должно быть не менее пяти метров.

– Сжигать сухую траву необходимо в специально оборудованной яме – до метра в диаметре и глубиной не менее 30 сантиметров. Если используется металлическая ёмкость (она должна быть без отверстий), её объём не должен превышать кубометр.

– Яма для огня должна быть в 50 метрах от любой постройки и в 100 метрах от хвойного леса или в 30 метрах – от лиственного. Костры запрещено разводить при скорости ветра более 5 м/с и на торфяных почвах.

– Вокруг ямы нужно на 10 метров расчистить территорию и сделать по периметру траншею в 40 сантиметров. Если костёр в металлическом баке, то расчистить нужно зону в два метра, а расстояние до леса уменьшается в два раза.

– Дачники должны содержать свои участки в порядке, чтобы те не зарастали, и не устраивать свалки в местах общего пользования.

– Садовые товарищества должны обеспечить подъезд к пожарному водоёму или гидранту. А ворота должны открываться автоматически, если за этим круглосуточно не следит сторож.

Разводить костры запрещено, если на территории объявлен пожароопасный период.

– Большинство пожаров происходит по вине людей, которые поджигают траву. Чаще всего этим занимаются дети. Обращаясь к взрослым, родителям, хочу напомнить: не оставляйте детей без присмотра, не доверяйте детям источники повышенной опасности – спички и зажигалки. Это может способствовать возникновению ЧП или пожара, – подчеркнул заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Тверской области Евгений Груздев.

Ответственность

За нарушение требований пожарной безопасности наступает, в зависимости от последствий, административная или уголовная ответственность.

– Если пожар не разгорелся или его удалось быстро потушить без последствий, размер штрафа для физических лиц составляет от двух до трёх тысяч рублей, для должностных – от шести до 15 тысяч рублей, для ИП – от 20 до 30 тысяч рублей, для юрлиц – от 150 до 200 тысяч рублей.

– Если в пожаре сгорело чьё-то имущество или кто-то получил лёгкий или средней тяжести вред здоровью, то сумма штрафов возрастает. Для физических лиц – от четырёх до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 40 до 50 тысяч рублей, для ИП – от 50 до 60 тысяч рублей, для юрлиц – от 350 до 400 тысяч рублей или приостановка работы на месяц.

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