Под Тверью спасатели тушат горящий камыш

Под Тверью горит камыш Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Elena Parfenova

Вечером, 16 апреля, жители Твери сняли на видео полыхающее поле вблизи деревни Лебедево. Видео появилось в сообществе "Подслушано у водителей. Тверь".

Как сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области, спасатели тушат горящий камыш. На месте работает ПСЧ-1. Площадь горения 300 кв. метров.

Деревня Лебедево относится к территории Калининского района. С 16 апреля на всей территори муниципального образования распоряжением администрации Калининского района введен особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров, пал травы, сжигание мусора и тд. Нарушителям грозит штраф.