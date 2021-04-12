Машины, грейдеры, квадрики и беспилотники: МЧС Тверской области продемонстрировало, какими силами будет защищать регион от пожаров в этом сезоне

В Тверской области проверили готовность сил и средств к тушению пожаров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Тверской области.

С 12 апреля в регионе запрещено разводить костры на открытой местности или жечь траву, поскольку наступил пожароопасный период. О том, как с пожарами-2021 будут бороться специалисты МЧС рассказали и показали журналистам – на площадке в Змеёво прошёл смотр. 92 человека и 64 единицы техники. Помимо спасателей, лесников, энергетиков, чиновники – представители администраций муниципалитетов, которые ответственны за пожбезопасность на вверенных им территориях.

Выставка впечатлила: пожарные машины, грейдеры, мотовездеходы, беспилотники... Последние позволяют контролировать ситуацию с воздуха.

Всего пожбезопасность в Тверском регионе обеспечиваю почти три тысячи человек. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Отвечать за нашу с вами пожарную безопасность в этом сезоне будут около 2000 сотрудников различных служб, и около 1000 единиц спецтехники, 201 добровольная пожарная дружина, а это ещё около 900 человек плюсом.

– Учения проходят регулярно, функционирует Учебно-методический центр Гражданской обороны. Наша главная задача – проводить профилактическую работу с населением, чтобы объяснить, чего делать не следует, – заверил СМИ начальник ГУ МЧС России по Тверской области, генерал-майор внутренней службы Арсен Григорян.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя высоко оценил готовность пожарных выполнять свою работу. Фото: ПТО.

Готовность спасателей к тушению пожаров высоко оценил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Он подчеркнул, что основные задачи – профилактика и информирование населения.

– При необходимости в тушении лесных и поверхностных пожаров будут задействованы силы и средства МЧС, Министерства природных ресурсов, дорожных служб и других ведомств, а также лесопользователей и крупных компаний, – отметил глава региона.

Свою технику представили и добровольные пожарные отряды. Фото: Степан КАМЕНЕВ

ВАЖНО

Развести костёр на даче стало сложнее В 2021 году вступили в силу более жёсткие правила разведения костров на дачных участках. К примеру, расстояние от источника огня до ближайшего строения, здания или забора, должно быть не менее пяти метров. Нельзя заваливать мусором свой участок и места общего пользования в СНТ. Более подробно о нововведениях читайте здесь. КСТАТИ

О планах на ближайшее будущее

В 2021 году в регионе должны расчистить пять тысяч километров противопожарных минерализированных полос и создать ещё полторы тысячи километров, привести в порядок 151 километр лесных дорог, выполнить опашку более двух тысяч населённых пунктов. Также пройдёт очистка водоёмов, из которых будут черпать воду для тушения огня.

По статистике, количество лесных пожаров в Тверской области за пятилетие сократилось в 8,5 раз. В 2016 году их случилось 36, а в 2020-м – всего четыре. Число торфяных пожаров уменьшилось в три раза. В 2016-м их было девять, а в 2020-м – всего три.

Пожары в регионе будут тушить при взаимодействии различных ведомств. Фото: Степан КАМЕНЕВ

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

В Главном управлении МЧС России по Тверской области начинает работу «горячая линия», которая будет консультировать население в пожароопасный период.

Те, у которых есть вопросы по правилам разведения костров, или те, кто стал свидетелем пала травы могут позвонить по телефону (4822) 39-09-82.