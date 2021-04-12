В Тверской области биологи рассказали о состоянии здоровья медвежат-сирот из Карелии

Биологи борются за жизнь мишек из Карелии Фото: VK/Центр спасения медвежат-сирот

В Центре спасения медвежат-сирот, что в Торопецком районе Тверской области, продолжают бороться за жизнь двух медвежат-сирот из Карелии.

- Савва и Северина идут на поправку, но мы вместе с Госпиталем Дикой Природы продолжаем лечение и тщательное наблюдаем за медвежатами, - рассказали биологи в соцсети 10 апреля.

Напомним, Савву, Северину и маленького Микли привезли в центр из Карелии в середине марта. Медведица испугалась шума лесозаготовительных работ и убежала, а медвежата вышли из берлоги. Их подобрали и оставили под присмотром в местном зоопарке до приезда тверских специалистов.

Косолапых благополучно доставили в Центр спасения медвежат-сирот, а спустя несколько дней сообщили грустную новость. Один из трех медвежат по кличке Микли не выжил.

- У медвежат резко стал пропадать аппетит, появилась одышка, вялость, слабость. Состояние Микли ухудшалось молниеносно: к сожалению, его спасти не удалось, - сообщили биологи.

Двое других медвежат находятся под постоянным наблюдением.

А вот медвежата из Кировской области - Бантик, Остап и Тиша, которых еще раньше доставили в Центр на воспитание, чувствуют себя хорошо.