В Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области борются за жизнь мишек из Карелии. Фото: VK/Центр спасения медвежат-сирот

Знаменитый Центр спасения медвежат-сирот, который базируется в Торопецком районе, сообщил, что возникли проблемы с карельскими мишками.

В посте на странице центра в соцсети сообщается, что первые 7-10 дней после поступления оставшихся без мамы медвежат всегда очень тревожные.

- К сожалению, с карельскими медвежатами (Микли, Савва и Северина) так и произошло: у них резко стал пропадать аппетит, появилась одышка, вялость, слабость. Состояние Микли ухудшалось молниеносно: к сожалению, его спасти не удалось, - такая печальная новость опубликована в паблике центра.

Сейчас продолжается борьбу за жизни Саввы и Северины. Им проводят интенсивную терапию, выкармливание из шприцов каждые 2-3 часа.

При этом медвежата из Кировской области - Бантик, Остап и Тиша - чувствуют себя хорошо. Они хорошо едят и играют.