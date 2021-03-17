Биологи из Тверской области выехали в Карелию за тремя медвежатами-сиротами

Медвежата остались без мамы в карельских лесах Фото: instagram.com/obrcrussia

Утром 17 марта биологи из Центра спасения медвежат-сирот, что расположен в Торопецком районе Тверской области, выехали в Карелию за тремя медвежатами-сиротами.

Медведицу спугнул шум лесозаготовительных работ в Шатавайском районе, и она покинула берлогу.

- Медведица убежала, а рабочие увидели трех вылезающих из берлоги медвежат. Их отнесли в тепло и этим спасли жизнь, - рассказал на странице Центра в "Инстаграм" биолог-охотовед, директор Центра спасения медвежат-сирот Сергей Пажетнов. - Звонок нам поступил из Минприроды Карелии.

Пока тверские биологи в пути, за медвежатами присматривают специалисты местного зоопарка "Черные камни". Пажетновы консультируют их по телефону по вопросам питания и ухода за медвежатами.

Медвежьи малыши уже едят из миски. Их точный возраст будет установлен позже, когда их привезут в Тверскую область.

В настоящее время Минприроды Карелии готовит документы для перевозки медвежат в другой регион.

Напомним, что 9 марта в Центре спасения медвежат-сирот появились первые в этом году топтыжки. Трех медвежат, которым дали клички Бантик, Остап и Тиша, привезли на реабилитацию и воспитание из Кировской области. Малышей еще кормят из бутылки смесью для котят. Они много спят, но уже пытаются играть друг с другом и чувствуют себя хорошо.