В Тверской области Пужа проснулась, но от берлоги не отходит

Пужа проснулась, но покидать зимнее укрытие не спешит Фото: vk.com/obrcrussia

Биологи из Центра спасения медвежат-сирот в Тверской области рассказали, как маленькая медведица Пужа пережила зиму.

- Молодая медведица до сих пор находится в берлоге, изредка выглядывая, но не отходя от нее. Два дня назад была хорошая солнечная погода, и Пужа несколько раз появилась из своего зимнего укрытия, - написали специалисты. Когда идет снег, Пужа снова прячется. Да и в теплую погоду далеко от берлоги не отходит. Но скоро, как отмечают биологи, наступит пора в медвежьем расписании, и Пужа окончательно выйдет из берлоги, начнет искать пропитание. Для нее в вольере уже подготовлены гостинцы.

Ранее мы рассказывали, что в феврале Пужу разбудила оттепель. Тогда берлогу немного подтопило и Пужа выбралась из укрытия. Но скоро вернулась обратно - спать до весны.

Напомним, Пужа осталась зимовать в Центре осенью 2020 года. Она была самой маленькой и хрупкой, поэтому учёные решили выпустить ее в дикую природу позже остальных воспитанников.