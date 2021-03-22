Медведица Пужа благополучно пережила зиму в Центре спасения медвежат-сирот Тверской области

Малышка уже ненадолго просыпалась от спячки, но решила поспать ещё немного. Фото: orphan-bear.org

На дворе уж давно март, а маленькая медведица Пужа, оставшаяся зимовать в Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области, не торопится вставать из спячки. Не переживайте, с косолапой малышкой всё в порядке. Просто она не хочет просыпаться, ведь на биостанции "Чистый лес", где располагается Центр, ещё царствует зима.

- Мы с уверенностью можем сказать – самые сильные январские и февральские морозы Пужа пережила! - обрадовали подписчиков биологи Пажетновы на страничке своего Центра в соцсети. - В конце февраля маленькую медведицу подняла с берлоги оттепель (это типичная ситуация в медвежьей жизни). Пужа несколько дней бродила, периодически укладываясь спать рядом с берлогой, а потом, когда вернулся мороз, медвежья Дюймовочка продолжила свой зимний сон.

Напомним, Пужа осталась зимовать в Центре одна одинёшенька. Её не отпустили на волю вместе с остальными выпускниками 2020 года. Медведица была очень маленькой и хрупкой по сравнению со сверстниками, и учёные решили, что лучше ей будет перезимовать под их присмотром.

Вот такой красоткой Пужа отправлялась в спячку. Фото: orphan-bear.org

Несмотря на кажущуюся беззащитность, Пужа оказалась барышней весьма деловой и хозяйственной. Обустроила себе отличную берлогу, в которой и провела благополучно зиму. Когда она встанет, зависит от погоды. Обычно, по словам биологов, мишки окончательно просыпаются в конце марта - начале апреля, когда даже в самые укромные уголки леса приходит весна.

Пужа выглядит беззащитно, но на самом деле - она хозяйственная и самостоятельная маленькая медведица. Фото: orphan-bear.org

А пока малышка Пужа спала, в Центре спасения медвежат-сирот появились новые постояльцы. Это шесть крохотных медвежат, которые остались сиротами уже в 2021 году. Трёх косолапых младенцев привезли из Кировской области и ещё троих - из Карелии. Их мам медведиц спугнули вальщики леса. Сейчас малыши чувствуют себя хорошо, отлично кушают и набирают вес.

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