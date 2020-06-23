23 Июнь 2020 2020-06-23T18:03:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В конце мая в "Центр спасения медвежат-сирот", что в Торопецком районе Тверской области привезли еще одного медвежонка. На этот раз из Республики Коми. Как косолапый остался сиротой никто не знает. Известно лишь, что в конце мая медвежонок забрел на один из дачных участков под Сыктывкаром. Хозяйка дачи обратилась в Минприроды Коми за помощью. Сотрудники охотуправления Министерства отловили медвежонка и доставили его в Центр.

- У самочки никаких видимых повреждений мы не обнаружили. Но вес у молодой медведицы был очень мал – всего 4 кг, в то время, как наши медвежата давно весят больше 10 кг. Поэтому мы обеспечиваем ее высококалорийным питанием, - сообщают сотрудники Центра.

Мишка оказался из пугливых, потому и получил кличку Пужа. В таком возрасте медвежата с трудом принимают "чужаков". Вот и Пужа не смогла найти общего языка с воспитанниками из "младшей группы".

- Карел и Кузя, Моисей Блэк, Нелюшка, Лала, Леха и Мирный держатся особняком, лишь иногда подходя к участку вольера, где Пужа нашла себе убежище, - отмечают биологи. - Поэтому она либо кормится на "своей территории", либо прячется на деревьях.

К счастью, у маленькой медведицы хороший аппетит, и за время нахождения в Центре она прибавила в весе и подросла.

Медвежонка Пужу привезли в Тверскую область из Республики Коми.https://orphan-bear.org/

ИСТОЧНИК KP.RU