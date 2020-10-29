Маленькая медведица Пужа останется зимовать в Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области

Медведица Пужа останется зимовать в Центре Фото: vk.com/Центр спасения медвежат-сирот

Маленькую медведицу Пужу, которая нашла приют вместе с другими медвежатами в Центре спасения медвежат-сирот, что в Торопецком районе Тверской области, осмотрели ветеринары.

- Пуже уделили особое внимание и, тщательно осмотрев медвежонка, вынесли следующий вердикт – молодая медведица здорова, никаких патологий и проблем с развитием у нее нет, все анализы - в рамках нормы. У Пужи такая конституция, поэтому она и маленькая, - рассказали специалисты Центра в соцсети.

Биологи предполагают, что Пужа могла быть самым маленьким медвежонком в большом помете у медведицы, либо - первым медвежонком у молодой самки.

Напомним, Пужа поступила в Центр спасения медвежат-сирот в конце мая. На тот момент ее вес был всего 4 кг, в то время, как остальные медвежата весили уже порядка 10 кг. К концу августа Пужа набрала вес в 15 кг, а сейчас весит и того больше.

- Мы приняли решение: Пужа остается зимовать в Центре. Мы будем продолжать подкармливать ее естественными кормами до момента залегания в берлогу, а также будем наблюдать за гнездостроительным поведением Дюймовочки Пужи, - сообщили специалисты Центра.

Что касается остальных медвежат, то они набрали достаточный вес для жизни в дикой природе и будут выпущены на свободу.