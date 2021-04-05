В Твери произошла очередная драка в автобусе

В Твери вновь произошла драка в автобусе. Фото: принтскрин видео из группы в ВК/Осторожно Тверь! (ex - Позор Тверь)/Светлана Хегай.

4 апреля в шестом автобусе внезапно началась драка между молодыми людьми и мужчинами. Видео выложили в сеть очевидцы. По короткому ролику непонятно, из-за чего возникла потасовка.

На первом плане возрастной житель Твери дал отпор парню. При этом молодчик грозится зарезать своего оппонента.

Когда водитель остановил автобус, юные участники драки покинули салон. При этом они пожали друг другу руки, словно сделали что-то хорошее.

Автор видео Светлана Хегай прокомментировала, что молодёжи сделали замечание, на которое она отреагировала неадекватно.

– Молодёжь орала, материлась, одна из них вообще подкуривать сигарету стала. Мужчины, сидевшие рядом с ними, сделали замечание. Один из парней толкнул взрослого тверичанина, и, в принципе, это и послужило поводом для драки, – рассказала Светлана.

Напомним, днём 28 марта другая компания пьяных молодых людей также устроила потасовку в салоне автобуса №15. Трое участников тех событий написали публичные извинения в социальных сетях. В отношении двоих возбудили уголовное дело.