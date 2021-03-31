Возбудили уголовное дело в отношении парней, дебоширивших в автобусе в Твери

В Твери возбудили уголовное дело в отношении двух дебоширов в автобусе. Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Тверские следователи возбудили уголовное дело по факту хулиганства, которое совершила группа лиц в общественном транспорте. Это те молодые люди, которые распивали алкоголь в салоне автобуса и проявляли агрессию. Дело возбудили в отношении двух парней.

Напомним, в сети появилось видео, как пять молодых людей на остановке Спортивный переулок держат двери остановившегося автобуса, машут руками и ногами, плюются и матерятся. Поводом для такого поведения стало замечание одной из пассажирок – молодчики распивали алкоголь и матерились на весь автобус.

Следователи также выяснили, что в ответ на просьбы вести себя адекватно, один из дебоширов вцепился в волосы подростку, ехавшему в автобусе, а потом вместе с другим товарищем несколько раз ударили его. Затем снова чуть не вспыхнула драка.

После того, как пассажиры вытолкали на остановку разгорячённых парней, один из них разбил кулаком стекло в автобусе. К счастью, никто из других пассажиров не пострадал.

Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из участников тех событий, его собираются заключить под стражу. Со второго взяли подписку о невыезде.

Всех очевидцев следователи просят звонить и сообщать детали произошедшего по телефону (4822) 32-17-51.

Трое из дебоширивших написали публичные извинения в социальных сетях.