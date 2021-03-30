«Искренне прошу у всех прощения»: парни, устроившие дебош в автобусе в Твери, извинились перед горожанами

Трое устроивших дебош и драку в автобусе написали публичные извинения в соцсетях. Фото: принтскрин видео в группе в ВК/News 69 и видео пресс-службы МВД по Тверской области.

Публикуем извинения молодых людей, которые причастны к потасовке 28 марта в автобусе №15. Оригинальные посты сделаны в тверском сообществе в соцсетях News 69. Извинения написали три парня: Александр Ловкачев, Максим Федотов и Эдуард Титов.

Александр Ловкачев: «Хочу принести извинения всем пассажирам автобуса, жителям города и своим родным.

Мне очень стыдно за своё поведение и за свой поступок. Я ни в коем случае не должен был распивать спиртное в общественном месте, выражаться нецензурной бранью и вести себя как шакал - я раскаиваюсь в своём поступке. Мне очень неудобно перед всеми, кто это видел и кто находился непосредственно в автобусе.

Я понимаю, что мои извинения ничего не дают и не оправдывают моих действий. Но публично заявляю, что я буду меняться.

Видео с извинением запишу в ближайшие дни.

ПРОСТИТЕ ВСЕ!!!»

Максим Федотов: «Хочу извиниться перед всеми пассажирами автобуса, перед людьми, которым довелось это увидеть и услышать.

Я признаю и раскаиваюсь в своём кошмарном поступке. Я не имел право оскорблять людей, и тем более распускать руки. Оправдания моему поведению нет, но я сделаю все от меня зависящее, и такого никогда в жизни больше не повторится. Искренне прошу у всех прощения».

Эдуард Титов: «Так же присоединяюсь к Александру Ловкачеву.

Уважаемые жители Твери! Приношу свои извинения всем пассажирам автобуса, особенно пожилым и детям, и жителям города за такое свинское поведение. Я понимаю и осознаю о происходящем инциденте. Меня и моих друзей это не оправдывает и НЕ избавляет от ответственности понести наказание. Я буду меняться!!!!!! Я сделал выводы!!!!!!!

Извините ещё раз!!!!».

Напомним, 28 марта на остановке Спортивный переулок группа молодых людей устроила дебош в автобусе. Держали двери, размахивали руками и ногами, плевались, разбили стекло автобуса и задирались к пассажирам. А всё из-за того, что их попросили не распивать в транспорте алкоголь и не ругаться матом.

В разговоре с полицией четверо задержанных признались, что были в неадекватном состоянии.