Игорь Руденя высказался по поводу убийц лосихи на границе с Тверской областью

Губернатор в прямом эфире. Фото: ПТО

"То, что произошло, - это вандализм по отношению к природы". Так 4 марта в прямом телеэфире губернатор Игорь Руденя охарактеризовал чудовищное убийство беременной лосихи на границе с Тверской областью. Напомним, что глава региона взял под личный контроль развитие ситуации с поиском и наказанием виновных.

Жестокую расправу над бедным беззащитным животным устроили трое нелюдей. Подруга одного из них еще и снимала видео этого убийства. В итоге это видео в сети увидел один зоозащитник и привлек всеобщее внимание к этому инциденту.

- У нас в регионе существует свой высокий уровень культуры охоты. У нас очень много охотохозяйств, есть официальные, общедоступные угодья, есть разрешенные сроки охоты, выдаются лицензии. Когда, такие акты происходят, это просто какая-то дикость. Думаю, все настоящие охотники меня поддержат - так делать нельзя и недопустимо, соблюдение закона здесь просто необходимо, - сказал губернатор.

Игорь Руденя уверен, что действиям убийц лосихи дадут правовую оценку и будет адекватное решение суда.

Напомним, что трое отморозков, ради развлечения загнавших на снегоходах, а потом задушивших лосиху, арестованы. Против них возбуждено уголовное дело.