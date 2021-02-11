В Тверской области взят под стражу мужчина из Нелидово, которого обвиняют в убийстве дочери своей сожительницы

В Тверской области мужчина из Нелидово, под наркотиками задушивший 13-летнюю дочь своей сожительницы, рассказывает о своих действиях. Фото: принтскрин видео СУ СК по Тверской области.

11 февраля 33-летнего Никиту Сильнова по ходатайству следствия заключили под стражу. Мужчина признался в том, что убил дочь своей сожительницы и украл ценные вещи из дома. На следственном эксперименте, он показал, как хладнокровно душил 13-летнюю девочку.

Показывал он это спокойно, словно колбасу на бутерброд резал, никаких эмоций, только констатация факта. По версии следствия, он убил под наркотиками.

Преступлением занимается первый отдел по расследованию особо важных дел регионального Следственного комитета.

Напомним, ранее судимый Никита Сильнов подозревался в том, что задушил дочь своей сожительницы и сбежал из дома с ценными вещами. 9 февраля мужчину задержали в Твери, 11 февраля предъявили обвинение.

Тело подростка обнаружили в собственной квартире 6 февраля. На тот момент ее мать была в больнице, а с девочкой оставался сожитель ее матери.

Сейчас работники Следственного комитета закрепляют доказательную базу. Расследование продолжается.