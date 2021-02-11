Мужчине из Нелидово, который задушил дочь своей сожительницы, в Твери предъявили обвинение

В Твери мужчине из Нелидово, который под наркотиками задушил 13-летнюю дочь сожительницы, предъявили обвинения. Фото: пресс-служба Следственного комитета по Тверской области.

11 февраля 33-летнему жителю Нелидово предъявили обвинение в убийстве 13-летней девочки и краже. Преступление распутывает первый отдел по расследованию особо важных дел регионального Следственного комитета.

Напомним, ранее судимый Никита Сильнов подозревался в том, что задушил дочь своей сожительницы и сбежал из дома с ценными вещами. 9 февраля мужчину задержали в Твери.

Тело подростка обнаружили в собственной квартире 6 февраля. На тот момент ее мать была в больнице, а с девочкой оставался сожитель ее матери.

По версии следствия, 5 февраля около 16:30 Никита Сильнов в состоянии наркотического опьянения задушил малолетнюю дочь шарфом и, захватив ценности, скрылся. Его объявили в федеральный розыск. И, спустя 4 дня, поймали в Твери.

Обвиняемый полностью признал вину. Сейчас он рассказывает на месте, как совершал злодеяния. Следователи дополняют доказательную базу. Расследование продолжается.