В Тверской области разыскивают мужчину, который задушил несовершеннолетнюю дочь сожительницы

Главная версия следователей – Никита Сильнов задушил дочь своей сожительницы шарфом. Фото: аккаунт в ВК и МВД по Тверской области.

6 февраля в полицию Нелидово – районного центра на западе Тверской области, поступило сообщение, что пропала 13-летняя девочка Вероника Иванова. Звонила мать девочки. Женщина находилась в больнице. Когда оперативники вскрыли квартиру, в одной из комнат нашли тело подростка. Несовершеннолетняя была задушена шарфом.

Те, кто был знаком с семьей, в соцсетях написали, что Вероника последние дни оставалась с 33-летним сожителем матери Никитой Сильновым. С момента обнаружения трупа девочки, именно Сильнов стал основным подозреваемым. К тому же, он бесследно исчез и был объявлен в розыск.

Дело в том, что в августе 2008 года Никита Сильнов был осужден на 15 с половиной лет в колонии строгого режима. Его судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего, а также в убийстве, чтобы замести следы преступления.

33-летний Никита Сильнов объявлен в федеральный розыск. Фото: МВД по Тверской области.

Когда минуло две трети срока, в феврале и мае 2019 года Сильнов начал писать ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО), но получал отказ. Однако, 19 июня того же года он вышел-таки на свободу по УДО.

Известно, что за все время отбывания наказания он трижды нарушил внутренний распорядок. Зато 52 раза его поощряли за добросовестный труд и примерное поведение. Кроме того, на положительно решение об освобождении значительную роль сыграло то, что у Сильнова больная мать, перенесшая операцию. А также, что именно в тюрьме он завел новую семью и взял на иждивение ребенка свой жены.

Весь город скорбит об утрате... Фото: группа в ВК/Признавашки Нелидово <3.

Правда, как сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Тверской области Валерия Павлова, с юридической точки зрения Никита Сильнов даже не был отчимом убитой девочки. Просто сожитель ее матери, фактически чужой мужчина.

– 33-летний житель города Нелидово, находясь по месту жительства, используя шарф, задушил малолетнюю дочь своей сожительницы. После чего с места преступления скрылся, захватив с собой ценные вещи – прокомментировала дикое преступление Валерия Павлова.

Следователи проводят экспертизы. Фото: СУ СК по Тверской области.

Сейчас идут розыски свидетелей, проводятся экспертизы и – главное, все силы брошены на поиски душегуба и основного подозреваемого Никиты Сильнова.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Никиты Павловича Сильнова, просят звонить по телефону: (48266) 5-22-58.

Вероника Иванова училась в местной школе. Жители небольшого, когда-то шахтерского городка, потрясены случившимся.