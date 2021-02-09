Мужчину из Нелидово, которого подозревают в убийстве 13-летней дочери сожительницы, задержали в Твери

Мужчину из Нелидово, подозреваемого в убийстве дочери своей сожительницы, поймали в Твери. Фото: принтскрин видео пресс-службы СУ СК по Тверской области.

33-летнего Никиту Сильнова, которого подозревают в том, что 6 февраля он убил 13-летнюю дочь своей сожительницы, 9 февраля задержали в Твери. Следователи выдвинули версию, что он задушил девочку шарфом, украл из квартиры ценности и скрылся. Нелидовец уже сидел в колонии строго режима.

Подозреваемого объявляли в федеральный розыск. Его ориентировки разослали по всему региону.

Следствие продолжается. Сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего, что закрепить доказательную базу.