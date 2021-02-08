В Тверской области следователи возбудили уголовное дело по факту повешенной 13-летней девочки

В Тверской области в Нелидово нашли повешенной 13-летнюю девочку – возбуждено дело об убийстве. Фото: пресс-служба Следственного комитета по Тверской области, группа ВК/Подслушано Нелидово.

Следователи рассматривают версию, что 6 февраля 33-летний житель Нелидово задушил в квартире шарфом свою падчерицу. После этого мужчина скрылся из квартиры, захватив ценные вещи. Нелидовец объявлен в федеральный розыск.

Он уже отсидел в тюрьме за тяжкое преступление и недавно вышел на свободу. В 2008 году его приговорили 15 годам и 7 месяцам в колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть, и за покушение на убийство, чтобы скрыть другое преступление. Приговор он пытался оспорить в Верховном суде.

Сообщить о том, где находится разыскиваемый, можно по телефону (48266) 5-22-58.

Житель Нелидово Сильнов Никита Павлович 1987 года рождения объявлен в федеральный розыск. Фото: пресс-служба МВД по Тверской области.

Тело дочери обнаружила мать, которая вернулась домой после лечения в стационаре больницы.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства подростка и кражи.

Назначена судебно-медицинская экспертиза тела погибшей и молекулярный анализ.

Расследование продолжается.