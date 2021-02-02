Убийца Круга рассказал, как уничтожал в Твери коммерсантов и криминальных авторитетов

В Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении шести мужчин, обвиняемых в убийствах и их организации.

Следствием установлено, что в период с 2001 по 2002 годы участники бандитской группировки, по заказу главаря, убили директора магазина "Автомир" в Кимрах и двух тверских криминальных авторитетов. Один из "наемников" убил предпринимателя в Торжке Тверской области.

- Трое из обвиняемых по данному уголовному делу - члены банды "Тверские волки" ("Ломовские") Александр Агеев, Александр Осипов и Дмитрий Баскаков осуждены к пожизненному лишению свободы за совершение ряда заказных убийств в 2000-х годах на территории Тверской области, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Стоит напомнить, что банда "Тверские волки" была причастна к убийству известного тверского шансонье Михаила Круга. Расследование громкого уголовного дела длилось 17 лет. В 2019 году Александр Агеев дал признательные показания о нападении на дом Круга совместно с еще одним участником банды Дмитрием Веселовым. Последнему за смерть певца отомстили свои же, а именно Александр Осипов.

Допрашиваемые уже не помнили подробностей совершаемых 18 лет назад преступлений, отсутствовали сведения о телефонных соединениях, сведения из базы ГИБДД.

Члены группировки изобличили заказчиков и раскрыли подробности преступлений Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Благодаря тесному взаимодействию следователя СК РФ по Тверской области, криминалистов регионального и федерально СК с областными УМВД и УФСИН России, лица, причастные к совершению преступлений, были установлены.

С Агеевым, Осиповым и Баскаковым следвателю удалось наладить психологический контакт, они сознались в содеянном и изобличили заказчиков убийств.

- Показания членов банды "Тверские волки" полностью проверены и нашли свое объективное подтверждение собранными доказательствами по уголовному делу, - уточнили в следственном комитете.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.