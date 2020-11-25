Устанавливают перила и укладывают покрытие на пешеходном мосту в Твери

В Твери практически закончили строить новый мост через Тьмаку. Фото: сайт Администрации Твери/tver.ru.

На данный момент на мосту установили перила, обустраивают пешеходную зону. Длина архитектурного объекта 88 метров, а ширина около 5,5 метров. Новый мост соединяет прогулочную зону у Обелиска Победы, остров Памяти, горсад и набережную Степана Разина.

Также идут работы по благоустройству прилегающей к мосту территории. На площадку перед ним укладывают брусчатку, также прокладывают пешеходные дорожки, засыпанные цементной смесью и гранитной крошкой.

Пешеходный мост в устье Тьмаки – это часть кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море». На его создание из федерального и областного бюджетов будет направлено более 1,2 миллиардов рублей, из них 84% – средства федерального бюджета, 16% – областного.

Мост планируют назвать «Монастырским» в честь Фёдоровского монастыря, который в XVI веке располагался в том месте. За этот вариант на сайте Администрации Твери проголосовали 17,7 тысяч человек. Итоги волеизъявления горожан будут учитывать при присвоении новому мосту имени.