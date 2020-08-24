В Твери начался монтаж пролётных конструкций Монастырского моста в устье Тьмаки

Установка конструкции пролёта моста уже начата. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери идёт установка конструкций пролёта нового пешеходного моста, который возводят за Обелиском Победы в устье Тьмаки. Элементы будущего пролёта находятся на месте стройки, рабочие приступили к монтажу.

Напомним, строительство пешеходного моста через Тьмаку за Обелиском началось весной 2020 года. На работы было запланировано потратить 158 млн рублей.

Название для моста выбирали горожане, принявшие участие в опросе, проходившем на сайте администрации Твери.

На выбор жителям города предложили несколько вариантов, самыми популярными из которых стали: мост Гимназистов (рядом находится тверская гимназия №6), Монастырский (в XVI веке близ будущего моста располагался Фёдоровский монастырь) и Памятный (место за Обелиском принято называть островом Памяти).

Большинство голосов (чуть более 44%) было отдано за название Монастырский мост. Как уже сообщала "КП"-Тверь" ранее, строительство Монастырского моста планируют закончить до конца 2020 года.