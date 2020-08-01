«Транспорт Верхневолжья» обнародовал карты-схемы четырёх изменённых маршрутов

1 Авг. 2020 2020-08-01T15:22:37+03:00

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Как известно, с сегодняшнего числа, 1 августа, четыре автобусных маршрута №12, №43, №177 и №222 начали ходить по изменённому пути следования.

Учитывая, что транспортная реформа в Твери, которая кардинально изменила схему движения транспорта в Твери и Калининском районе, заработала с 3 февраля этого года и изменения продолжают происходить, перевозчик опубликовал карты-схемы изменённых с 1 августа маршрутов.

На них наглядно можно посмотреть, как и куда следуют автобусы.

Напомним, в рамках новой транспортной модели, по Твери и Калининскому району запущено 85 автобусных маршрутов, позволяющих перемещаться по всему городу и району.

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ИСТОЧНИК KP.RU