На улицы Твери 3 февраля вышли новые автобусы
3 февраля Тверь и Калининский район перешли на новую систему пассажирских перевозок. 115 ярко-синих автобусов утром в понедельник выехали на линию по 39 маршрутам. Шли по расписанию.
Возить пассажиров автобусы будут с пяти утра до полуночи. Интервал движения составит 4 минуты.
Отметим, что новые автобусы едут под брендом "Транспорт Верхневолжья" и офомлены в едином стиле.
По каким улицам пройдут автобусы в первой день транспортной реформы и какой тип автобусов выйдет на ваш маршрут читайте здесь.
ВАЖНО!
При проезде на автобусе действуют две тарифные зоны: "город" – территория Твери, "пригород" – Калининский район. При оплате картами ее надо дважды прикладывать. Первый раз терминал сообщает, что вы зарегистрированы в системе, а второй раз - во что обошлась поездка. Если не приложить второй раз, то в городском автобусе за проезд спишется 25 рублей, а если транспорт едет за город, спишется стоимость проезд до конечного пункта, а это 3 рубля км.
Транспорт формлен в едином стиле, удобный и безопасныйФото: Олег ЗИНЧЕНКО
На улицы Твери вышли новые автобусы.Олег ЗИНЧЕНКО
ИСТОЧНИК KP.RU
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