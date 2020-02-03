На улицы Твери 3 февраля вышли новые автобусы

3 Февр. 2020 2020-02-03T08:50:47+03:00

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3 февраля Тверь и Калининский район перешли на новую систему пассажирских перевозок. 115 ярко-синих автобусов утром в понедельник выехали на линию по 39 маршрутам. Шли по расписанию.

Возить пассажиров автобусы будут с пяти утра до полуночи. Интервал движения составит 4 минуты.

Отметим, что новые автобусы едут под брендом "Транспорт Верхневолжья" и офомлены в едином стиле.

По каким улицам пройдут автобусы в первой день транспортной реформы и какой тип автобусов выйдет на ваш маршрут читайте здесь.

ВАЖНО!

При проезде на автобусе действуют две тарифные зоны: "город" – территория Твери, "пригород" – Калининский район. При оплате картами ее надо дважды прикладывать. Первый раз терминал сообщает, что вы зарегистрированы в системе, а второй раз - во что обошлась поездка. Если не приложить второй раз, то в городском автобусе за проезд спишется 25 рублей, а если транспорт едет за город, спишется стоимость проезд до конечного пункта, а это 3 рубля км.

Транспорт формлен в едином стиле, удобный и безопасныйФото: Олег ЗИНЧЕНКО

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tver.kp.ru/video/embed/758351" frameborder="0"></iframe> На улицы Твери вышли новые автобусы.Олег ЗИНЧЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU