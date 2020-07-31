С 1 августа в Твери изменятся четыре автобусных маршрута

31 Июль 2020 2020-07-31T19:01:56+03:00

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С 1 августа произойдут изменения на четырех маршрутах общественного транспорта №12, №43, №177 и №222.

Автобус №12 «Борихино Поле – Теплоэлектроцентраль-3» поедет по маршруту: от микрорайона Первомайский по проспекту Ленина, проспекту 50 лет Октября, автодороге М10 «Россия», Старицкому шоссе до деревень Деревнище и Борихино Поле.

На линии будут курсировать 14 автобусов.

Маршрут №43 «Университет – микрорайон Южный-Д» будет ходить от Университета через улицу Благоева до микрорайона Соминка, связав его с промзоной в северо-западной части города, где находятся завод «Стеклопластик», Тверской вагоностроительный завод университет.

Здесь работает 17 автобусов.

Автобус №177 «Лебедево – Отрадное – Дачи» будет ходить из деревни Лебедево через микрорайоны Брусилово, Мичуринский, Мамулино, Мамулино-2, улучшив их транспортное сообщение и связав их с Московским районом города.

На линии будут 9 автобусов.

Маршрут №222 «Лебедево – Пролетарка – речной вокзал – Отрадное – Дачи» свяжет Никулино, Никольское, Глинково и центральной частью города. А так же Старую Константиновку и поселок 1 Мая с речным вокзалом. Участки от проспекта 50 лет Октября до бульвара Ногина и от улицы Маяковского до дач пройдут совместно с маршрутом №211, что снизит нагрузку на этот перегруженный маршрут.

На линии будут работать 9 автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU