Замминистра транспорта Тверской области Сергей Верхоглядов: «Транспорт Верхневолжья» должен перевозить пассажиров, а не извлекать прибыли

Транспортная реформа стартовала в Твери и Калининском районе 3 февраля 2020 года, и к настоящему моменту её первый этап ещё не завершён. Удивляться нечему – такого глобального реформирования системы пассажирских перевозок наш регион ещё не знал.

Разрозненную систему, состоящую из муниципального транспорта и коммерческих маршруток, заменяет унифицированная транспортная структура, объединившая всё городское и пригородное сообщение под брендом «Транспорт Верхневолжья». В обновлённой системе – единый подход к оплате проезда и льготам, новые автобусы, утверждённое расписание их работы и более высокий уровень технического оснащения процесса перевозок.

Но пока, на промежуточном этапе реформирования, у пассажиров возникает много вопросов. Самые частые из них «КП»-Тверь» задала заместителю министра транспорта Тверской области Сергею Верхоглядову в эксклюзивном интервью в эфире радио «КП».

- Вначале давайте обсудим работу общественного транспорта в условиях режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.

- Для нас сегодня это самый важный вопрос. Заблаговременно мы предприняли меры, чтобы приобрести необходимое оборудование для дезинфекции, приобретены спецкостюмы и дезинфицирующие средства. Ежедневно каждый автобус проходит дезинфекцию перед выходом на линию. Особое внимание уделяется водителям, ведь они на передовой, они общаются с пассажирами. Дважды в день им измеряют температуру, медики опрашивают каждого о его самочувствии. Добавлю: у нас все сотрудники предприятия, а не только водители, походят медосмотры.

- А вы не думали отменить льготы для учащихся и пенсионеров, как это было сделано в Москве, чтобы они оставались дома и не ездили по городу без крайней надобности?

- В соответствии с решением руководства страны, каждый человек должен отнестись к самоизоляции ответственно. Но людям в любом случае может понадобиться поехать куда-то: в аптеку, за продуктами. Транспортное сообщение должно осуществляться.

- Как будет работать транспорт на нерабочей неделе с 31 марта по 5 апреля?

- Транспорт будет работать по графику выходного дня в соответствии с государственным контрактом.

- Какова повестка сегодняшнего для в рамках реформы пассажирских перевозок?

- В настоящий момент в новой модели работает 64 маршрута и 280 единиц транспорта. Они оборудованы устройствами для безналичной оплаты и в обязательном порядке перевозят льготников. Мы продолжаем запускать новые маршруты. Сегодня, 27 марта, на линию вышел маршрут №43, который будет обслуживать микрорайон «Южный». Четырнадцать автобусов среднего класса приступили к работе. С введением 43-го маршрута, к прежней схеме вернулся маршрут №55. Теперь эти два маршрута друг друга дополняют. Таким образом, «Южный» сегодня обслуживают порядка 50 единиц транспорта.

Отмечу, что для нас очень важна обратная связь. Жители жаловались на маршрут №55 и мы временно изменили его схему. Важно мнение любого пассажира. У нас работает горячая линия 8 800 350 00 99, куда поступают пожелания и жалобы. Каждое предложение мы рассматриваем и принимаем по нему решения.

- Реформа пошла не такими темпами как было заявлено заранее. Есть мнение, что старт реформы провалился.

- Нет, конечно. Если провести аналогию с медициной, то это не рядовая операция по удалению аппендикса, это – пересадка лёгких. Это глобальное мероприятие. Нарекания и срывы были, но мы их устраняем, и сейчас всё налаживается, всё работает в нормальном режиме.

- Существует предположение, что реформирование задержалось из-за нехватки водителей.

- Мы установили высокий уровень подготовки водителей. Водитель должен работать для пассажира, а не для компании-работодателя, как было раньше. Водитель и перевозчик теперь не получают деньги от пассажира, эти средства поступают в бюджет области. И областная казна платит перевозчику. Поэтому главная задача перевозчика теперь – качественно и надёжно перевозить пассажиров.

Приятно, что профессия водителя общественного транспорта возрождается. Половина тех, кто пришёл на обучение, – молодые парни. Сейчас мы проводим переподготовку группы из 60 человек. Около 20 водителей в настоящий момент уже сдают экзамены. Ещё 116 человек записались на переподготовку.

Обучение проходит за наш счёт. Водителям на время подготовки платят стипендию – 7500 рублей в месяц. Оплачиваем общежитие иногородним.

- Какова зарплата водителей «Транспорта Верхневолжья»?

- От 45 тысяч рублей.

- Как вы оцениваете нашу транспортную реформу по отношению к тому. Что происходит в других регионах?

- После Москвы мы первые из регионов, кто начал эту реформу. Это масштабный и глобальный проект. Реформирование предполагает три этапа. На первом новая модель внедряется в Твери и Калининском районе. Второй этап – восстановление трамвайного движения, это исторически важно для Твери. И на третьем этапе новая модель идёт в районы области.

Запуская новую модель, мы проанализировали опыт не только Москвы, но и зарубежья. Некоторые новшества мы включили в свою практику первыми, например, оплату поезда по QR-коду. Больше нигде в России такого нет.

Мы доработали программное обеспечение . Если раньше водитель должен был переключать остановки вручную, то теперь это происходит автоматически по данным геолокации. Водитель теперь может заниматься только управлением автобусом, не отвлекаясь ни на что. Мы добавили подсказки, которые программное обеспечение даёт водителю, в случае если необходимо вмешаться в работу электроники.

С водителями регулярно проводятся беседы с участием ГИБДД и УГАДН (Управление государственного автомобильно-дорожного надзора - Ред.). Мы выслушиваем их и высказываем свои пожелания. Всегда говорим о чётком соблюдении правил дорожного движения, разбираем некоторые дорожные ситуации, чтобы водитель понимал, как себя вести в том или ином случае и избежать ДТП.

- Кстати, о системе переключения остановок. Это особенно важно на пригородных маршрутах. Если система сработала некорректно, с пассажира списывается полная стоимость поездки до конечной остановки за городом, даже если он ехал только в пределах Твери.

- Мы уже решили эту проблему. Остановочные пункты теперь переключаются автоматически. Но если по каким-то причинам с пассажира списали иную сумму, ему нужно обратиться на телефон горячей линии 8 800 350 00 99. Он работает в круглосуточном режиме. Наши сотрудники примут решение. Вам вернут деньги, либо помогут решить проблему с вашей транспортной картой.

- Почему некоторые пригородные автобусы не останавливаются на каждой остановке, проезжая через Тверь? Например, автобус №118, остановившись на Вагонном заводе, следующую остановку делает лишь на Речном. А в это время люди ждут транспорта на остановке.

- Когда все 85 маршрутов выйдут на линию, произойдёт балансирование пассажиропотоков. И тогда будут выполнены пожелания всех пассажиров. Каждый наш автобус оборудован приборами, фиксирующими пассажиропоток. Поэтому впоследствии мы сможем сделать корректировки в маршруты и в расписание движения транспорта. При необходимости добавим автобусы на линию или изменим схему остановок.

- Ранее говорилось, что заполненность транспорта должна быть около 70%. Но при подобной загрузке пробраться на заднюю площадку автобусов нелегко. Ещё есть жалобы, что расположение сидений, особенно сзади, не подходит для роста среднестатистического человека.

- Расчёт заполняемости необходим для понимания ситуации. Пока 70%, как мне кажется, комфортная цифра. Но если будут нарекания, мы добавим автобусов или поменяем расписание. Что касается конструкции сидений, её изменить мы не можем. У завода-изготовителя автобусы прошли испытания и сертификацию.

Добавлю: сейчас в основном мы будем обновлять линии с автобусами большого класса. Они разгрузят автобусы средней вместимости, и в них станет комфортнее.

- Оплачивая поезд посредством QR-кодов, пассажиры сталкиваются с трудностями. Коды расположены не очень удобно, их загораживают другие пассажиры и иногда просто невозможно оплатить проезд таким образом. А на недавно запущенном маршруте №204, по отзывам пассажиров, наклеек с QR-кодами вообще в салоне нет.

- Мы ещё раз протестируем систему оплаты посредством QR-кодов и сделаем их расположение удобнее. В 204-м маршруте разместим наклейки с кодами в ближайшее время.

- А какова прибыльность «Транспорта Верхневолжья»?

- Цена контракта рассчитывалась с учётом указаний федерального Минтранса. По методике министерства предусмотрено до 9% прибыли предприятия. Мы определили среднюю доходность в 3,6%. Предприятие должно развиваться, не должно быть убыточным. Его прибыль будет направлена на дополнительное развитие предприятия. Ведь оно существует для обеспечения пассажирских перевозок, а не для извлечения прибыли.

Традиционное фото после эфира: (слева направо) замминистра транспорта Тверской области Сергей Верхоглядов, Игорь Аксёнов, Олег Зинченко. Фото Юлия Бельдыева

- И ещё о водителях. На следующих этапах реформирования найдутся ли водители для работы в районах области?

- Мы рассчитываем активно подключать молодое поколение. Для этого уже переговорили с военкоматом. Как потенциальный работодатель, мы будем информировать ребят, вернувшихся из армии. Работает целая программа. Молодых водителей мы планируем обучать на базе Тверского колледжа транспорта и сервиса за счёт бюджета. Мы будем возрождать профессию. Когда реформа пойдёт в районы, у нас будут кадры.

- А сколько вообще нужно водителей, есть расчёты?

- На первом этапе необходимо около 890 человек. Это большая цифра, но дело в том, что водители не должны работать по 18 часов. Их трудовой день будет длиться в соответствии с законодательством. Водитель не должен спать в автобусе, как это бывает у коммерческих перевозчиков. Если у водителя есть признаки усталости, медик не должен допускать его в рейс. У нас такие стандарты.

Мы хотим обеспечить тот принцип пассажирских перевозок, наподобие того, что был у нас когда то давно, в Советском Союзе. И наше предприятие отвечает этим стандартам.

Водитель, который работает у нас, получает зарплату в соответствии с требованиями трудового кодекса. Он может обеспечивать свою семью, может взять ипотеку, купить машину. У нас нет задержек по зарплате и всё платится «в белую».

- Возвращаясь к жалобам пассажиров, можно отметить, что не всегда соблюдается график движении я автобусов. Каковы допустимые рамки отклонения от графика?

- Контрактом предусмотрено: если происходит задержка на 15 минут, рейс не засчитывается. Движение отслеживается через ГЛОНАСС.

- Не слишком сурово?

- Каждый автобус оборудован примерно восьмью камерами. Они регистрируют всё. И если автобус опоздал из-за ДТП на проезжей части, мы будем знать это по видеозаписи. За такое опоздание санкций не будет.

- А если автобус приезжает с опережением и люди не успевают на него?

- Мы будем исключать такие случаи.

-В автобусах транслирую презентационные ролики. Внимательные пассажиры находят в них фактические ошибки. Например, филологам не нравится название «Староволжский мост» вместо Старого Волжского моста. Есть и другие ошибки. А ещё там показывают целое здание Речного вокзала, ныне пока разрушенное.

- Ошибки устраним! А что касается Речного вокзала, для меня это символ.

- И ещё один важный вопрос, особенно для людей старшего поколения. Раньше всем известен был телефон диспетчерской. На него всегда можно было позвонить, узнать, почему задерживается транспорт, пожаловаться. Сейчас такого диспетчера нет.

- Мы рассмотрим этот вопрос. Но телефон горячей линии удобен и доступен для этой функции. Мы увеличиваем количество операторов, работающих на этом телефоне.

- Ещё об одной утраченной традиции. Автобусы идущие порожняком, когда-то подхватывали пассажиров, которым по пути. А ещё самых ранних и самых поздних пассажиров подбирали дежурные автобусы.

- Мы введём короткие рейсы. Автобус, идя к начальному или конечному пункту, либо в парк, не будет следовать порожняком, а будет осуществлять перевозку пассажиров.

Дежурные же автобусы пока предусмотрены только для развоза сотрудников транспортного предприятия. Но если есть пожелания, чтобы они подхватывали пассажиров, мы рассмотрим такую возможность.

- И, наконец, расписание. Изначально заявлялось, что транспорт будет ходить с пяти утра и до полуночи. На практике этого нет.

- Мы проанализировали имеющийся пассажиропоток. Некоторые маршруты нецелесообразно выпускать в такие часы. Но расписание мы регулируем, если это необходимо. У «Транспорта Верхневолжья» есть сайт, можно отправить предложения туда. Можно писать на электронную почту Министерства транспорта Тверской области: mintrans@tverreg.ru . И, конечно, звонить на горячую линию 8 800 350 00 99. Нам необходимо знать, что волнует пассажиров.