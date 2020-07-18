2020-07-18T13:21:16+03:00
Общество

В Твери затопило пристань речного вокзала

Фотографии подтопленного причала опубликованы в соцсети
Виктория ТУШКОВА
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Большая вода на пристани речного вокзала в июле 2020 года. Фото: vk.com/vktver/Даниил ТверскойБольшая вода на пристани речного вокзала в июле 2020 года. Фото: vk.com/vktver/Даниил Тверской
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В Твери продолжается июльское половодье: в этот раз немного подтопило причал близ речного вокзала.

Фотографиями затопленного причала поделился в соцсети "Тверь ВКонтакте" подписчик Даниил Тверской.

Как уже сообщала "КП"-Тверь" из берегов в городе также вышла Тьмака, сделав непроходимыми некоторые части ландшафтного парка.

Напомним, к середине июля на Тверскую область вылилось уже 150% месячной нормы осадков. Из-за обильных дождей разлилась река Обша и затопило несколько приусадебных участков в городе Белом. В Калининском районе высокая вода добралась до садоводских товариществ "Луч", "Ручеёк" и "Славное", подтопив около 20 участков.

По мнению доктора географических наук, профессора ТвГУ Натальи Сердитовой, подобные карпризы погоды, не очень свойственные для июля, обусловлены глобальными изменениями климата.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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