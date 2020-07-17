17 Июль 2020 2020-07-17T16:02:48+03:00

Жителей просят быть осторожнее при посещении территории

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17 июля "Дирекция парков" в Твери предупредила жителей и гостей областной столицы о том, что ландшафтный парк "Тьмака" в центре города затопило водой из-за ливневых дождей.

- В ландшафтном парке "Тьмака" произошло подтопление береговой полосы реки. Просим вас соблюдать осторожность, находясь на территории парка, - написало руководство в соцсети.

Не повезло и дачникам Калининского района. Утром в пятницу "КП"-Тверь" сообщала, что в Калининском районе затопленными оказались около 20 участков в СНТ "Ручеек", "Луч" и "Славное".

Удивляться потопу не стоит, ведь, по сообщению синоптиков, к середине июля в Тверской области успело выпасть 150% месячной нормы осадков. И это не предел.

В ближайшие выходные существенного изменения погоды ждать не стоит - осадки не прекратятся.

В Твери затопило ландшафтный парк "Тьмака" Фото: vk.com/"Городской сад Тверь" (Дирекция парков)

В Твери затопило ландшафтный парк "Тьмака" Фото: vk.com/"Городской сад Тверь" (Дирекция парков)

ИСТОЧНИК KP.RU