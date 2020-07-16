В Твери на выходных погода существенно не изменится

Июль в Твери окончательно изменил имиджу самого жаркого летнего месяца.

- Долгие грозы в июле, ливни, ветер, рвущий провода, - проявления происходящих климатических изменений. От такого мы больше не застрахованы, - объясняет капризы погоды доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Сказать, что это аномально, нельзя, но к середине июля успело выпасть 150% месячной нормы осадков.

В ближайшие дни осадки не прекратятся, хотя их станет меньше: дожди и грозы будут лить не по всему региону, а местами.

В субботу будет моросить, +18-19 градусов. Атмосферное давление, растущее с четверга, почти достигнет нормы: 751 мм рт. ст. В воскресенье +20, небо начнёт иногда проясняться, так что на солнышке будет чуть теплее.

Переменная облачность сохранится и в начале рабочей недели. Днём будет +23. Ветер ожидается умеренный, но с сильными порывами в грозу.

Что ж, июль в нашей полосе прежним, наверное, уже не станет. Будем наслаждаться его новой лирикой - под шум дождя и всполохи зарниц.